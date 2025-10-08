Así suena 'Que no le roce el aire', el primer single de la Navidad 2025 de Luis de Perikín

'Que no te roce el aire', primer single de la Navidade 2025 de Así Canta Jerez en Navidad

Fiel a su cita anual, el grupo Así canta Jerez en Navidad que lidera Luis de Periquín acaba de lanzar su primer single. 'Que no te roce el aire', dedicado a las madres del mundo, levanta el telón de una temporada en la que los jerezanos recorrerán el país con diferentes funciones.

Con su signo de identidad propio, el tema será el primero de varios, como viene siendo habitual entre octubre y noviembre. 'Asi canta Jerez en Navidad' ha conseguido en apenas unas horas disparar el número de visualizaciones en you tube, plataforma donde está alojado este nuevo tema.