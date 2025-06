Ian Anderson en Jerez: “No tengo TikTok ni red social alguna; aún canto mis canciones antiguas en su clave original"

Jethro Tull es un legendario grupo musical con más de 50 años ininterrumpidos de grabaciones y actuaciones en directo por todo el mundo. En los años 70 llegaron a ser una de las formaciones de rock más señeras del panorama musical, compitiendo con los mismísimos Rolling Stones, Led Zeppelin o Elton John.

Ian Anderson, su líder indiscutible, siempre fue el centro de gravedad del grupo, y lo sigue siendo. En 2024 cumplió 55 años dedicado a la música de estudio y en directo. Su flauta revolucionó el universo rock, fusionándolo con folclore, jazz y abriendo camino entre el rock progresivo. Además, ha creado escuela entre músicos y compositores de todas las nacionalidades.

Jethro Tull presumen de ser de los pocos, poquísimos, que han seguido en la brecha musical ininterrumpidamente desde su fundación hasta hoy, y sus trabajos iniciales como Benefit, Aqualung o Thick as a brik, constituyen una parte de la historia de la música rock con mayúsculas.

Jethro Tull vienen a Jerez dentro de la programación del Tío Pepe Festival, y actuarán el próximo 12 de julio, a las 22,15 horas, en la Bodega Las Copas de González Byass.

Esta es la entrevista que Ian Anderson, escocés irrepetible de la historia del rock, nos ha concedido para Diario de Jerez.

Pregunta.¿Nunca se ha visto usted seducido por la idea de combinar su música con algo español? Por ejemplo, su flauta y la Alhambra de Granada, o recrear la atmósfera del Camino de Santiago a través del rock progresivo.

Respuesta.A lo largo de los años ha habido algunas referencias musicales españolas. Por ejemplo, el aire flamenco de mi versión de la Pavana de Fauré. Y las cadencias de muchos solos de flauta y melodías vocales utilizan influencias de la música árabe.

P.¿Es cierto que le gustan los caballos de Jerez? ¿Los cambiaría por los 'Heavy horses' o hacerlos convivir?

R.Yo no tengo caballos. Mi hija sigue montando, pero yo no, me da miedo. Siento un gran respeto por los caballos de tiro de nuestra tradición británica. Yo soy más de gatos. ¿En Jerez hay muchos gatos? Puedo traer chuches para gatos si hace falta.

P.¿Hace usted un seguimiento o le interesan las influencias que Jethro Tull ha podido despertar en músicos y compositores fuera de UK?

R.Sé de muchos, e incluso se lo he oído personalmente a otros músicos en Italia, Alemania, Hungría y los Estados Unidos. Desde Sting hasta los componentes de Metallica, Pearl Jam o los Red Hot Chili Peppers. Me halaga mucho saberlo.

P.Al hilo de lo anterior, le cuento la anécdota de que en una ocasión, asistí al estreno absoluto de una ópera de un autor español sobre una leyenda del S. XVI y él me confesó que le pidió expresamente al flautista de la orquesta que tocara la flauta como la de Ian Anderson. ¿Qué opina de ello?

R.¡Espero que lo hiciera bien! Y, sobre todo, que se divirtiera haciéndolo.

P.El último trabajo de Jethro Tull, Curious Ruminant, contiene temas de una narrativa musical más breve, aligerada de la duración de composiciones clásicas del grupo. ¿Se trata de una adaptación a los tiempos de TikTok que vivimos, donde todo es más efímero?

R.No, yo no tengo TikTok ni red social alguna, así que se me escapa la alusión. Pero en el disco hay un tema de 16 minutos, ¿le parece suficientemente largo?

P.¿Soy el halcón? ¿Soy la paloma? ¿El buitre que se lanza en picado desde arriba? ¿Soy el dron que vuela alto, zumbido desafinado, con ojos desorbitados en el cielo? Son estrofas del tema Over Jerusalem de su último trabajo ¿Puede contarnos algo acerca de por qué y cómo compuso esta canción?

R.He visitado Jerusalén muchas veces a lo largo de los años. Una ciudad con 5.000 años de historia turbulenta. Y más turbulencia que le espera, probablemente. Cuando estoy allí siento muchas emociones entremezcladas: asombro, ira, iluminación espiritual y tristeza. Como el recuerdo de una trágica historia de amor, no termina de desvanecerse, sino que permanece siempre en mi mente.

P.En mi opinión, este último trabajo ha sabido adaptarse muy bien a la actual tesitura vocal de Ian Anderson, más cercana a la de barítono, pero la esencia de Jethro Tull está ahí y su flauta sigue siendo el centro de gravedad del grupo. ¿Supone esto un reto a la hora de poner en escena estas nuevas canciones junto con las clásicas de Aqualung o Thick as a brick?

R.Nací barítono, barítono grave incluso. No llego al barítono bajísimo de Bing Crosby, pero desde luego que no soy un tenor como Pavarotti o Lou Gramm. Hoy he estado grabando una pieza, tocando la flauta y cantando con Engelbert Humperdinck, que, por suerte para mí, también es barítono. De joven forcé la voz por cantar más allá de mi tesitura, y así me lesioné las cuerdas vocales en 1984. Aún canto mis canciones antiguas en su clave original, siempre que la nota más alta no sobrepase el Mi. ¡Como la última de Locomotive Breath!

P.Me resulta muy llamativo el sonido de un acordeón en este último disco ¿Por qué han decidido introducirlo?

R.Hemos usado muchas veces el acordeón a lo largo de los años, desde 1974 en Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

P.¿Qué espera de esta su segunda actuación en Jerez en Tío Pepe Festival?

R. ¡Una copa de vino blanco frío después! Dos horas de ejercicio aeróbico al calor de una noche española es muy duro. Llegaremos la noche anterior sobre las once, y al día siguiente tomamos otro avión para el Reino Unido y de ahí a Italia, así que, tristemente, no habrá tiempo para hacer el turista.