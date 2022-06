Sabemos de su reciente contratiempo. ¿Cómo se encuentra?

Fastidiado desde hace año y medio. De la noche a la mañana me levanté sin oír nada. Ahora me ayudo del aparatito que me coloco. Pero apenas me sirve. Ha sido una lesión de tanto abusar del oído. Lamentablemente no tiene solución. Lo que me entra es ruido. He dejado de tocar el violín porque no puedo ni afinarlo. No puedo escuchar música porque, ya te digo, lo que me entra es ruido. Si me pongo delante del televisor, no oigo nada, por ejemplo. Cuando vienen mis nietos a almorzar, pues lo mismo. Echo mucho en falta tocar el violín, que lo ha sido todo en mi vida.

¿Cómo lo sobrelleva?

Me he mentalizado pensando que hay gente peor que yo. Cuando veo a personas en sillas de ruedas, pues reflexiono. Puedo hacer vida por mí mismo, pero tengo esta limitación, que para mí no sólo es el tema del oído sino la imposibilidad de poder tocar el violín. Me he llevado 65 años tocando el violín. Actualmente tengo 79 años. El violín ha sido mi vida. Me fui muy pronto a Madrid. Por lo demás gozo de muy buena salud. Las ganas de comer no las he perdido (risas). Echo en falta ciertas costumbres, como ir todos los martes a la Academia.

¿Cómo nació su vocación por la música?

Mi afición por la música nació conmigo, venía predestinado. Mi padre fue un tenor dueño de una gran voz. Cantaba con enorme musicalidad. Él había tocado el violín, pero tuvo que dejarlo por la rotura de su brazo izquierdo. Había estudiado con don José Martínez Carmén (que más tarde sería mi primer profesor, del que guardo mucho cariño). En mi casa, acompañado por el maestro Navarro, se reunían unas voces que en los años 40 había en Jerez de mucha categoría: recuerdo al barítono Julián López Camacho, al tenor José Caballero, la soprano Loli Peña, en fin, que se celebraban unas veladas musicales inolvidables.

Ha contado usted con profesores de mucha categoría…

Yo empecé a estudiar música a los ocho años, el violín a los doce en la recién creada Escuela Municipal de Música por don Moisés Davia. Ahí comencé a estudiar violín con don José Martínez Carmén. No puedo negar que mi progreso fue veloz. A los dieciséis ya estaba en el Real Conservatorio de Música de Madrid, para proseguir con mis estudios. Al llegar a Madrid un violinista sanluqueño (amigo de mi padre), profesor de la Orquesta Nacional, nos puso en contacto con don Antonio Arias. Y ahí me tocó la lotería. Nació un tiempo maravilloso. Tanto él como su esposa me consideraron y trataron como un hijo. Por aquella época preparaba una gran Antología de Estudios para el violín, con un trabajo minucioso técnico de cada uno de los estudios. Yo tuve la fortuna de estudiar casi todos antes de publicarse.

Un profesor de excepción pero también fue usted un alumno muy constante.

La verdad que los años pasados en el Conservatorio fueron duros, pasé cinco años de estudio, llegué a estar estudiando ocho horas diarias. Eso de los dieciséis a los veintiún años, viviendo solo en Madrid. Se necesita una gran fuerza de voluntad. Se lo repito mucho a mi nieto. Hay que tener mucha vocación. En esa época de mi vida asistía a conciertos de la Orquesta Nacional (mi profesor Antonio Arias era titular de dicha orquesta), conciertos del Quinteto Nacional, Cuarteto Clásico de RNE. Vivía para la música y al final lo conseguí: he vivido de mi pasión por la música.

¿Cómo surgió la aventura de la fundación de la Orquesta de Radio Televisión Española?

Lo recuerdo perfectamente. Finalicé la carrera en junio del 1964, conseguí el Premio de Sarasate, y ese mismo año se convocaron las oposiciones para la recién creada Orquesta Sinfónica de RTVE. Me presenté y gané una de las plazas de violín. En ella he pasado treinta y seis años. He vivido momentos increíbles, por el podium de la Orquesta han pasado personalidades de talla mundial. Igor Markevitch, Sergio Celibidache, Lorin Maazel, Kondrashin, Eliahu Inbal, Yuri Ahronovich, Sergio Comissiona, Enrique García Asensio, Antonio Ros Marbá, Odón Alonso, Miguel Angel Gómez Martinez, Jesús López Cobos, Rafael Frühbeck, Henry Szering, Anne Sophie Mutter, Mstislav Rostropovich, Alicia de Larrocha, Joaquín Achucarro, Alexis Weissenberg, Rafael Orozco, André Watts, Dimitri Bashkirov, Nicanor Zabaleta, Narciso Yepes, Victoria de los Angeles, Monserrat Caballé, Teresa Berganza, Pilar Lorengar, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti…

¿Qué desea añadir?

Que he sentido mucha responsabilidad y orgullo de presentar nuestra música por todo el mundo con la Orquesta de RTVE.