Y la brújula marcó el sur

Emilio Morenatti Fernández ya forma parte de la historia de Jerez. Quizás ya lo estaba, por haber recibido nada menos que dos premios Pulitzer de fotografía, pero esta vez su tierra, esa cuya brújula le hace mira al sur, quiso reconocérselo.

“Es un día muy especial para mí”, dijo una y otra vez en su sincero discurso, agradeciendo continuamente el respaldo de la Asociación de la Prensa de Jerez y del gobierno municipal a la hora de promover su nombramiento como Hijo Adoptivo de la ciudad. No en vano, nada más subir al atril, sus primeras palabras fueron: “Es un honor por de acuerdo a todos los grupos políticos”.

Con sus palabras llevó al público que llenaba el refectorio de los Claustros al Jerez de los 70, contando aquellas andanzas junto a su amigo Rogelio por el Calvario, San Valentín y San Juan de Dios. Nos acercó a sus despistes mientras estudiaba en el instituto de La Granja, y relató con sutileza aquel día en el que su hermano Miguel llevó por primera vez una cámara de fotos a su casa, el origen de todo.

Recurrió a historias de antaño, a esa “competencia” que mantuvo con su hermano mientras trabajaban en medios distintos y algún relato curioso como el de aquel ladrón apodado como ‘hombre araña’ y al que logró obtener un primer plano. “Cuando la familia vino a buscarme al periódico al día siguiente, pude comprobar por primera vez que lo que era el peligro”, aseguró entre las risas de la sala.

Después llegó su paso por Afganistán tras ser contratado por Associated Press, la agencia de información más importante del mundo, y esas “coberturas en más de 50 países”.

El fotógrafo, emocionado. / Vanesa Lobo

Morenatti, que por momentos mantuvo a duras penas la palabra, lloró al recordar su verdadera lucha “defender a los vulnerables, siempre he creído en eso”, y ensalzó la labor del fotoperiodismo, “que transmite la verdad por incómoda que sea”, aunque “me haya hecho pagar un alto precio, tanto físico como psicológico”.

En su discurso se detuvo en su mujer Marta, en toda su familia, pero especialmente en su padre, fallecido hace veinte años. “Él nos enseñó la recompensa que tiene el trabajo y el esfuerzo, hoy estaría orgulloso”, concluyó rompiendo a llorar como un niño.

El público, donde la presencia de periodistas y fotógrafos fue notable, le regaló la ovación, rematando la faena, como se hace en Jerez, con palmas por bulería que él agradeció.

Previamente, Rosana Sáez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez, impulsora del reconocimiento, tuvo palabras de elogio hacia el protagonista del día. Primeramente, dio las gracias a sus padres, “porque haberte enseñado a amar a Jerez”, y acto seguido, le situó como una figura “que ha logrado situar el fotoperiodismo en lo más alto”.

Otro momento del acto. / Vanesa Lobo

Rosana Sáez recordó el arduo y laborioso camino hasta llegar al reconocimiento, y agradeció el respaldo de la alcaldesa, y de sus compañeros Rocío Alfaro y José Antonio Vázquez, sin olvidar de “toda la junta directiva de la APJ”.

Finalmente, afirmó que esta cita “va más allá de un reconocimiento honorífico”, recordando que “Emilio Morenatti ha puesto al servicio de la humanidad su talento y su cámara para que podamos entender este mundo tan complicado en el que vivimos”.

De él habló también el instructor del expediente, Agustín Muñoz, quien subrayó que su nombramiento “fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Jerez el pasado 31 de enero por unanimidad”.

Entre los méritos que obran en el expediente, Muñoz destacó el hecho de ser el primer español en ganar un Premio Pulitzer en 2021 al mejor reportaje fotográfico por las imágenes de la pandemia tomadas a los ancianos en Barcelona. Precisamente, el pleno de concesión de este título se ha hecho coincidir con el quinto aniversario del estado de alarma provocado por la pandemia. Dos años más tarde, el fotoperiodista ganaba su segundo Pulitzer por su cobertura de la guerra.

Emilio Morenatti es fotógrafo de la agencia de noticias estadounidense Associated Press para España y Portugal. Cursó estudios de Imagen y Sonido en Jerez y en sus inicios ejerció de profesional en El Periódico del Guadalete, para pasar más tarde a la Agencia EFE, Diario 16 y Diario AS. En AP ha cubierto desastres naturales, temas de actualidad y conflictos internacionales.

Entre su amplio listado de galardones destacan también una mención de honor en los World Press Photo 2007, el Premio Ciudad de Jerez 2009, el Premio Fotoperiodista del Año 2010 de la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa, el Premio Agustín Merello de la Asociación de la Prensa de Cádiz en 2012 o el Premio Ortega y Gasset de Periodismo Gráfico en 2013, siendo el último reconocimiento recibido el Premio a las Artes de la Real Academia de San Dionisio de 2024.

Emilio Morenatti, con la alcaldesa y su familia. / Vanesa Lobo

El acto lo cerró la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, quien estuvo acompañada por gran parte de la corporación municipal, además de la delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Tania Barcelona.

La alcaldesa agradeció la presencia en el pleno de la familia de Emilio Morenatti, así como de miembros de la directiva de la Asociación de la Prensa de Jerez, destacando “el importante número de adhesiones que se han recibido para hacer posible esta concesión, parece que hemos batido récords y eso significa que la ciudad le quiere y que acoge con satisfacción esta propuesta. La entrega de este reconocimiento nos va a permitir descubrir a Morenatti como persona, una persona que tiene un gran corazón y una pura humanidad, y eso es lo que hace que sea tan buen artista”.

“Has crecido y has aprendido en Jerez y seguro que también te has impregnado de ese espíritu solidario, de ese espíritu crítico y que siempre reclama justicia, unos valores que has llevado por el mundo”, señaló la alcaldesa quien añadió que “este Pleno nos ha dado la ocasión de conocerte personalmente, eres un gran profesional, pero creo que tu humanidad está por encima de tu profesionalidad, es más, si no fueras la extraordinaria persona que eres no serías el extraordinario profesional que eres. Eres un gran fotoperiodista porque eres una gran persona porque eliges a la hora de hacer tus fotos los momentos difíciles, los momentos duros, los momentos en los que se producen injusticias, para intentar que el mundo cambie y el mundo sea mejor”, añadió.

García-Pelayo, Agustín Muñoz y Emilio Morenatti. / Vanesa Lobo

La alcaldesa también explicó que se ha elegido el 15 de marzo como fecha de entrega del título de Hijo Adoptivo ya que Emilio Morenatti ganó su segundo premio Pulitzer por reflejar el sufrimiento de la pandemia del Covid y ha recordado a las víctimas de esta pandemia, las personas que tienen Covid persistente y ha invitado a los jerezanos y jerezanas que visiten la exposición en los Claustros que recoge una muestra de las fotografías de Emilio Morenatti realizadas durante la pandemia.

La muestra se podrá visitar durante las dos próximas semanas, y ha contado con la colaboración del Hospital HLA Jerez, cuyo máximo responsable, el doctor Antonio Amaya, también estuvo presente en el acto.