Medicina, otra vez en lo más alto

A menos de dos semanas para las pruebas de Selectividad (fijadas para los días 14, 15 y 16 de junio), ahora denominadas PEvAU, muchos estudiantes jerezanos miran de reojo las notas de corte facilitadas por el Distrito Único Andaluz de cara a cursar solicitud en los diferentes grados ofertados. En concreto, la UCA contará de cara al curso 2022/23 con 44 grados y 21 dobles grados.

Hay que tener en cuenta que la nota de corte es la nota necesaria para acceder a una carrera universitaria y responde la nota de acceso más baja de entre todos los estudiantes admitidos a ese grado. En caso de que la calificación de los estudiantes no se iguale o supere la nota de corte fijada en cada facultad, el estudiante no podrá optar a esta carrera o grado en dicha universidad.

Como cada año, la carrera con mayor nota de corte es la de Medicina, que en Cádiz incluso ha subido dos décimas con respecto al pasado curso, quedándose en 13,232, según datos del Distrito Único Andaluz.

Le sigue muy de cerca el doble grado de Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, que mantiene la segunda posición en cuanto a nota de corte con 11,987, es decir, ha bajado dos décimas con relación al último año.

La tercera carrera con más nota de corte es la de Enfermería, desbancando así a Fisioterapia, que este año ha bajado también la nota general de acceso. Así, tanto la que tiene sede en Cádiz como la que se imparte en el Campus de Jerez se encuentran en 11,977 y 11,949, respectivamente. Ambas han subido dos décimas con relación al curso 2020/21.

En la quinta posición se ha situado el doble grado de Filología Hispánica-Estudios Ingleses, que según el distrito único ha situado la nota de corte en 11,916, casi seis puntos más que el pasado año cuando el corte estaba en 5. Resulta curioso lo de este doble grado, que desde 2012 ha tenido especial demanda, y que salvo en 2020, cuando el corte bajó hasta 7,150, el resto de cursos se ha mantenido siempre por encima 11 puntos. Ahora, que vuelve con fuerza.

A partir de ahí encontramos Fisioterapia (con 11,868), el doble grado de Publicidad y Relaciones Públicas + Márketing e Investigación de Mercados (11,803), Matemáticas (11,753) y Estudios Franceses+Estudios Ingleses, que ha pasado de la tercera a la novena posición quedándose en 11,575, es decir, tres décimas menos que el curso anterior.

Por encima de los once puntos encontramos también Enfermería, en el campus de Algeciras (11,571), Biotecnología (11,553), el doble grado de Derecho y criminología y Seguridad (11,199), Ciencias de la Actividad Física y Deporte (11,181), otra carrera especialmente demandada, Ingeniería Aeroespacial (11,176) y Psicología (11,070).

Campus de Jerez

El Campus de Jerez ofertará un año más nueve grados y cinco dobles grados. En La Asunción, la nota de corte más alta sigue siendo la de Enfermería, seguida de los dobles grados de Publicidad y Relaciones Públicas+Márketing e investigación de mercados; y Derecho+ Criminología, y el grado de Criminología y Seguridad.

Dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación de Jerez también encontramos Publicidad y Relaciones Públicas y el grado de Márketing e Investigación de Mercados.

Medicina, la reina

Un año más, la carrera más demandada en Andalucía es la de Medicina. De hecho, según podemos comprobar en las notas de corte facilitadas por el Distrito Único Andaluz su nota de corte está más alta que nunca. En la Universidad de Sevilla alcanza los 13,345 puntos, una décima más que en 2020.

Muy de cerca está Granada, con 13,319, Málaga, con 13,275; y Córdoba, con 13,250. La cuarta es la UCA con 13,232. En ésta última ha aumentado dos décimas con respecto al pasado año.

Hay que recordar que en Cádiz se ofertan anualmente 150 plazas, de ahí que la competencia para encontrar un hueco en dicha carrera sea especialmente intensa.

La buena salida profesional de esta rama hace que muchos andaluces tengan que recurrir, año tras año, a otras opciones fuera de su Comunidad Autónoma, algunas a muchos kilómetros de distancia. Es más el pasado año, algunos estudiantes interesados en estudiar Medicina contaban a este medio las desigualdades con las que debían enfrentarse en otros puntos del país (algo que no ocurre en Andalucía, donde cualquiera puede aspirar a plaza), como en el País Vasco, donde no podían optar a la plaza si no tenían un B2 de Euskera. Además, en dicha comunidad se reserva el 40% de las plazas para estudiantes vascos.

Por encima de 13 puntos

Al margen de Medicina, que desde hace unos años se mantiene por encima de los 13 puntos, hay otras carreras y dobles grados que han estabilizado su nota de corte en esta cifra.

En la UCA, sólo Medicina se encuentra por encima de 13; pero en Sevilla, por el contrario, son varios los grados con esta etiqueta. Así, en las notas de corte de 2021 encontramos al doble grado de Física+Matemáticas, con 13,693; Biomedicina Básica y Experimental, otra de las más solicitadas, con 13,620; Matemáticas+Estadísticas, con 13,352; o Ingeniería Informática+Matemáticas, con 13,377. En ese grupo está Fisioterapia +Matemáticas,13,398, Bioquímica, con 13,045; Derecho +Economía, 13,161; Educación Infantil+Educación Primaria, con 13,350; y Periodismo+Comunicación Audiovisual, 13,091.

En Granada, por su parte, encontramos al doble grado de Matemáticas+Física, con 13,700; Ingeniería Informática + Matemáticas, con 13,188, y Educación Primaria+Estudios Ingleses, con 13,102. En Málaga, además de Medicina, Matemáticas+Ingeniería Informática, con 13,554.

Por último, en la Pablo Olavide, en Sevilla, el único doble grado cuya nota de corte está por encima de 13 puntos es Relaciones Internacionales+Derecho, con 13,301.