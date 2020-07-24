Las notas de corte de las titulaciones de la Universidad de Cádiz para el curso 2020-21

La Universidad de Cádiz ha facilitado las notas de corte para el próximo curso, unas notas que, en muchos casos, han experimentado una notable subida con respecto al curso anterior.
Las notas de corte de las titulaciones que se imparten en la Universidad de Cádiz para el curso 2020-21 en su primera adjudicación son las siguientes:
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Algeciras): 5,000
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Cádiz) : 6,180
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Jerez): 5,806
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO: 10,710
- ADMIN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD: 6,640
- ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA: 7,487
- BIOTECNOLOGÍA: 12,641
- CIENCIAS AMBIENTALES: 8,283
- CIENCIAS AMBIENTALES + CIENCIAS DEL MAR: 10,025
- CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE: 11,397
- CIENCIAS DEL MAR: 10,040
- CIENCIAS DEL MAR + CIENCIAS AMBIENTALES: 10,869
- CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD: 10,465
- DERECHO (Algeciras): 6,400
- DERECHO (Jerez): 7,824
- DERECHO + CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD: 12,164
- DERECHO + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS: 6,333
- EDUCACIÓN INFANTIL: 8,630
- EDUCACIÓN INFANTIL (Algeciras): 5,000
- EDUCACIÓN PRIMARIA: 9,260
- EDUCACIÓN PRIMARIA (Algeciras): 5,000
- ENFERMERÍA: 12,245
- ENFERMERÍA (Algeciras): 11,620
- ENFERMERÍA (Jerez): 12,016
- ENFERMERÍA (Salus Inf.): 10,946
- ENOLOGÍA: 7,142
- ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS: 5,000
- ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS + ESTUDIOS INGLESES: 8,710
- ESTUDIOS FRANCESES: 5,000
- ESTUDIOS FRANCESES + ESTUDIOS INGLESES: 12,475
- ESTUDIOS INGLESES: 9,550
- FILOLOGÍA CLÁSICA: 5,000
- FILOLOGÍA CLÁSICA + ESTUDIOS INGLESES: 12,348
- FILOLOGÍA HISPÁNICA: 7,000
- FILOLOGÍA HISPÁNICA + ESTUDIOS INGLESES:13,066
- FINANZAS Y CONTABILIDAD: 5,000
- FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS: 5,000
- FISIOTERAPIA: 12,407
- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 5,000
- HISTORIA: 7,920
- HUMANIDADES: 5,000
- INGENIERÍA AEROESPACIAL: 12,596
- INGENIERÍA CIVIL: 6,193
- INGENIERÍA ELÉCTRICA: 7,080
- INGENIERÍA ELÉCTRICA (Algeciras): 5,000
- INGENIERÍA ELÉCTRICA + ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL: 7,460
- INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL: 7,211
- INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Algeciras): 5,000
- INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO: 10,667
- INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES: 9,028
- INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Algeciras): 5,000
- INGENIERÍA INFORMÁTICA: 9,574
- INGENIERÍA MECÁNICA: 9,405
- INGENIERÍA MECÁNICA (Algeciras): 6,294
- INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA: 11,537
- INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DEL PRODUCTO: 12,804
- INGENIERÍA QUÍMICA: 7,967
- INGENIERÍA QUÍMICA + BIOTECNOLOGÍA: 12,864
- INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA: 5,000
- LINGÜÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS: 5,000
- LINGÜÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS + ESTUDIOS INGLESES: 12,131
- MARINA: 5,895
- MARKETING E INVESTIG. DE MERCADOS+TURISMO (Jerez): 9,350
- MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (Jerez): 7,905
- MATEMÁTICAS: 12,094
- MEDICINA: 13,311
- NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO: 7,487
- PSICOLOGÍA: 11,180
- PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (Jerez): 9,544
- PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS + MARKETING E INV. DE MERCADOS (Jerez): 12,516
- PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS + TURISMO (Jerez): 9,532
- QUÍMICA: 10,839
- QUÍMICA + ENOLOGÍA: 11,903
- RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (Algeciras): 5,000
- RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS: 5,000
- TRABAJO SOCIAL (Jerez): 8,481
- TURISMO (Jerez): 5,215
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