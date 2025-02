Nueva agresión a un enfermero en el centro de salud de 'La Milagrosa' en Jerez

El Sindicato de Enfermería, SATSE denuncia que el pasado lunes se produjo una nueva agresión en centro de salud de 'La Milagrosa', en Jerez. Una vez más, los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en un centro de salud de este municipio se han visto en una situación que pone en riesgo su integridad física y psicológica.

La rápida actuación de los profesionales presentes durante la agresión impidió que la situación llegase a males mayores. Los profesionales llamaron a la Policía Nacional, pero en el momento en que estos llegaron el agresor ya había abandonado el centro. El profesional, como consecuencia de esta situación, sufrió un ataque de ansiedad, debiendo ser atendido por los facultativos del centro, como así consta en la denuncia presentada en la Policía Nacional.

Para SATSE, el aumento de las agresiones, tanto verbales (amenazas, insultos, descalificaciones) como físicas (empujones, puñetazos), es motivo de gran preocupación para los profesionales sanitarios, especialmente para las enfermeras y enfermeros, debido a su contacto cercano y continuo con los pacientes y sus familiares.

El Sindicato insiste en la imperiosa necesidad de reforzar la seguridad con la presencia de vigilantes durante todo el horario de apertura de los centros de salud, e insta a la administración a instaurar cuantas medidas sean necesarias, con el objetivo de evitar esta lacra social, la cual repercute negativamente en la integridad física y psicológica de los profesionales, en la atención sanitaria que prestan, y en la seguridad del resto de usuarios que acuden a un centro sanitario a ser atendidos dentro de un entorno seguro.

El Sindicato informa de la realización de una concentración de repulsa este miércoles, 19 de febrero, a las 11 horas, en el centro de salud 'La Milagrosa'’ e insta a que no sigan repitiéndose las agresiones al personal sanitario, se imponga la tolerancia cero a estas situaciones y que desde las Administraciones se preste el apoyo necesario para acabar con esta lacra social. Los profesionales sanitarios no son responsables de las deficiencias del sistema, al contrario, son a menudo víctimas del deterioro de la Sanidad Pública y están haciendo todo lo posible para que esto no repercuta en la atención y cuidados.

Asimismo, este jueves, 20 de febrero, a las 10,30 horas, se celebrará una movilización contra las agresiones que tendrá lugar en el centro de salud 'Las Delicias'' en Jerez, donde las principales organizaciones sindicales se unirán en contra de la lacra de las agresiones.