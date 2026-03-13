La 'nueva' plaza del Progreso en Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha visitado este jueves, junto al teniente de alcaldesa Jaime Espinar, la delegada de Educación, Nela García, y la presidenta de Acoje, Ana María Pérez, el nuevo parque infantil de la plaza del Progreso tras las obras de renovación. Este espacio ha recuperado "las condiciones idóneas para el disfrute de niños y niñas en un enclave que es punto de encuentro para muchas familias que también pueden disfrutar de una importante oferta de establecimientos comerciales y de hostelería".

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Servicios Públicos, ha culminado unos trabajos de remodelación que habían sido muy demandados en los últimos años debido al estado en el que se encontraba el equipamiento y este jueves se ha puesto a disposición de la ciudadanía contando con actividades destinadas al público infantil que han sido organizadas en colaboración con Acoje, la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez.

De esta manera, la plaza del Progreso ha celebrado el estreno de su nuevo parque infantil con actividades de pintacaras y la visita de un personaje de animación con el que los pequeños y pequeñas han podido jugar y hacerse fotografías.

Muchas familias disfrutaron ayer de la remodelada plaza del Progreso. / Miguel Ángel González

En este contexto, la alcaldesa ha destacado la importancia de recuperar este espacio público para el bienestar de niños y niñas, para que jueguen con seguridad y llenen de vida esta plaza, resaltando que se trata de “un parque infantil que llevaba muchísimos años deteriorado y los vecinos y las vecinas no paraban de pedirnos un espacio para que los niños y las niñas pudieran disfrutar en el centro. Hoy por fin lo hemos recuperado, hemos hecho una inversión importante pero era la inversión que merecía este parque y, sobre todo, que son los presupuestos de todos los jerezanos y jerezanas, destinados siempre a mejorar Jerez”.

Por su parte, la presidenta de Acoje, Ana María Pérez, ha mostrado su satisfacción por la renovación de este parque infantil, señalado que “está todo nuevo, el parque ha cambiado muchísimo pero para bien ya que se ve con mucha más amplitud, más actual, más moderno y cumpliendo toda la normativa”.

La alcaldesa junto a los delegados y las representantes de Acoje, ayer en la plaza del Progreso. / Miguel Ángel González

Las tareas de remodelación de este parque infantil se han desarrollado con un presupuesto de 39.173,55 euros y han requerido del desmontaje de los elementos de juego antiguos y la demolición del pavimento existente. La nueva zona lúdica se divide en dos áreas diferenciadas: una parte de juego sobre superficie de caucho con columpio, tobogán y una estructura de castillo con almenas y escudo, y otra de juegos pintados en el suelo. Esta intervención se ha completado con la reposición de arbolado.

La renovación y acondicionamiento de esta área infantil era "una demanda ciudadana histórica para disfrute de niños y niñas en el centro de la ciudad, donde la oferta de espacios infantiles es reducida". Además, con esta actuación en el entorno urbano se ha dado respuesta a la normativa de seguridad que regula los parques infantiles, por lo que la plaza del Progreso vuelve a convertirse en un lugar de convivencia cómodo y seguro para las familias, donde padres y madres pueden disfrutar de las diferentes terrazas con tranquilidad, sin perder de vista a los más pequeños y pequeñas.