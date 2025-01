Nuevo episodio de violencia en un Centro de Salud de Jerez, esta vez en Las Delicias

El sector de Sanidad de CSIF vuelve a denunciar un episodio violento ocurrido en un centro de salud de Jerez, en esta ocasión en Las Delicias protagonizado por un usuario descontento. Concretamente, este miércoles por la mañana, dicho usuario, al saber que su médica estaba en el turno de tarde y no en el de mañana, comenzó a destrozar el mobiliario de la Unidad de Atención a la Ciudadanía, arrasando las mesas, tirando sistemas informáticos al suelo, documentación y otros enseres, ante la impotencia de los profesionales allí presentes.

Si bien en esta ocasión no hubo agresión física ni verbal contra los trabajadores, el paciente sí llegó a empujar a otro usuario que trataba de calmarlo. La violencia por parte del paciente ha sido, a juicio de CSIF, excesiva y sin justificación alguna.

Ante este nuevo caso, CSIF exige al SAS que dote de personal de seguridad en los accesos de todos los centros de salud (en Las Delicias no hay) para “al menos tratar de disuadir y minimizar las posibilidades de que se cometan agresiones en los centros sanitarios”. Igualmente, el sindicato reclama a la Administración sanitaria más medios y recursos para prevenir y para promover los cambios legislativos necesarios para que la violencia no salga tan barata. Aunque una agresión a personal de la sanidad se considera un delito, en la práctica “muchos profesionales prefieren no denunciar ante la falta de contundencia de las medidas sancionadoras”.

Mobiliario de la Unidad de Atención a la Ciudadanía.

CSIF recuerda a la ciudadanía que nada justifica la violencia contra el personal que cuida de la salud de las personas y que hay vías y mecanismos para canalizar cualquier queja o reclamación sobre la atención recibida. “No es justo que los profesionales de los centros sanitarios trabajen bajo la presión derivada de la falta de personal por la mala gestión de los responsables políticos y, además, sufrir situaciones estresantes y peligrosas desencadenadas por usuarios sin escrúpulos ni educación”, finalizan desde el sector de Sanidad de CSIF Cádiz.