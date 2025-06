Nuevo incendio en el chutadero de La Plata en Jerez: "Hasta que ocurra una desgracia"

Otra vez. El abandonado centro de lo que fuera 'Paz y Aflicción' de la barriada de La Plata en Jerez, convertido en un chutadero desde hace años, volvió a salir ardiendo días atrás. Si ya el pasado mes de enero, efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz del Parque de Jerez intervinieron, hasta en dos ocasiones, en la extinción de un nuevo incendio registrado en este mismo espacio, ahora, aunque de menor alcance, este lugar ha sido pasto de nuevo de las llamas.

Una situación de la que ya vienen advirtiendo los vecinos desde hace años, "cansados ya de que las administraciones y los políticos se pasen la pelota unos a otros y aquí nadie ofrezca una solución. Lo único que nos dicen desde el Ayuntamiento es que no pueden hacer nada. Así será, hasta que ocurra una desgracia, como siempre pasa", denuncian desde la comisión gestora de la barriada de La Plata, pendiente de conformar próximamente la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos.

Los residentes lo tienen claro: "Que se tapie aquello o que se tire. Además, junto al lavadero que hay contiguo, que también está abandonado, se podría hacer una bolsa de aparcamiento, que tanta falta hace en la zona".

Sin embargo, la realidad es otra muy diferente: suciedad, ratas, idas y venidas de personas que entran en el chutadero, incendios... Y todo, en un espacio en plena zona residencial, junto a un supermercado, colegios, etc. "No hay que esperar a que pase una desgracia para arreglar esta situación, por favor, como ya pasó con la caída de un árbol a mediados de mayo sobre dos coches en la calle Fernando de la Cuadra. Gracias a Dios, no hubo heridos, pero ya veníamos advirtiendo del mal estado de algunos árboles hace tiempo y pidiendo su poda".

Desde la gestora denuncian también la caída del techo del Mercado de La Plata, "en el que han puesto una malla y nos dicen del Ayuntamiento que no lo pueden arreglar porque no tienen presupuesto. Bueno, y como esto, muchas cosas más en La Plata".

El edificio de Paz Aflicción, inaugurado el 18 de septiembre del 2013, estaba destinado a dar asistencia médica y social a personas mayores carentes de medios económicos y familiares de Jerez, pero que por circunstancias económicas terminó en el abandono.