El centro de salud de La Granja tendrá un médico de familia más a partir de mayo

El centro de salud de La Granja Dr. Manuel Blanco de la populosa barriada jerezana tendrá un médico de familia más, hasta sumar cuatro, a partir del próximo mes de mayo de este año 2023.

Al menos, ese es el compromiso adquirido por el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz tras una reunión celebrada con la Plataforma Vecinal de Guadalcacín con su gerente, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso.

En dicho encuentro, en el que participaron además la directora del centro de salud de La Granja, María del Mar Jiménez, la jefa de enfermería de este centro de atención primaria, así como trabajadores del mismo, se alcanzó además un acuerdo para "reducir las listas de espera, lo antes posibles", señala la Plataforma en un comunicado.

La reunión se celebró el pasado lunes día 13 y, en ella, los integrantes de la Plataforma Vecinal de Guadalcacín presentaron "todas las reivindicaciones, que creíamos necesarias en nuestro centro de salud".

Entre las más acuciantes destacan "la necesidad de un médico de familia más, 4 en vez de los tres actuales. Un pediatra a jornada completa, médico de guardia sábado 9:00 a 14:00 horas y, por supuesto, disminuir las litas de espera que, actualmente, se encuentran, entre 15 y 20 días", señalan en la nota de prensa.

La Plataforma Vecinal de Guadalcacín explica que, durante la entrevista, los profesionales sanitarios alegaban que "hay muchas citas que después no vienen a consultas y no las anulan". Sin embargo, la replica de los integrantes de la entidad vecinal fue que "si se coge cita para un constipado y tardan 15 días en visitarlos, cuando llega la fecha, ya la persona esta curada y por eso no acude a la cita, si fueran de un par de días seguro, que no habría tantas ausencias ni anulaciones".

Por último, la Plataforma Vecinal de Guadalcacín explica que, "de momento, el único compromiso que le hemos podido sacar es que, a partir del mes mayo, tendremos un médico y un enfermero más de familia, pasando hacer 4 médicos y que intentarían reducir las listas de espera, lo antes posibles. Por nuestra parte, si no vamos a ir a la cita, que por favor se anule, para que otra persona pueda aprovecharla".