El nuevo parking de Ronda del Caracol en Jerez encara su recta final: abrirá en el primer trimestre de 2026

El aparcamiento público que está ejecutando el Ayuntamiento, a través de EJOC 2004, en el solar municipal de Ronda del Caracol se encuentra al 80% de ejecución, por lo que abrirá al público en el primer trimestre de 2026. Hay que recordar que la obra en este terreno, donde se ubicaba el Taller de Fiestas de la delegación de Cultura, cuenta con un presupuesto base de licitación de 552.181,60 euros.

Así lo ha avanzado en una visita a la zona de obras el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Movilidad, Jaime Espinar, que ha explicado que “una de las apuestas que tenemos desde el gobierno de Jerez es mejorar la movilidad en nuestra ciudad, es decir, que la movilidad sea sostenible y para ello una de las premisas es tratar de reducir la entrada de vehículos en el centro de la ciudad y por ello se está construyendo en consenso con los vecinos de la zona este aparcamiento disuasorio con una inversión de 500.000 euros”.

En este sentido, el teniente de la alcaldesa ha remarcado que “habrá capacidad para más de 80 vehículos, también habrá espacio para bicicletas. Pretendemos hacer una actuación intermodal, para que puedan combinar distintos tipos de transporte. Estamos comprobando que hay muchísima actividad en el centro de la ciudad durante todo el año, y eso es muy positivo, y por ello actuamos con obras como ésta para facilitar el acceso y al mismo tiempo reducir el vehículo privado en las calles más céntricas”.

El futuro aparcamiento público del Taller de Fiestas cumplirá el doble objetivo de facilitar el aparcamiento a los vecinos de la zona, que cuenta con una alta densidad de población y también el de ofrecer una zona próxima de aparcamiento público para acceso al centro histórico “dentro del objetivo de movilidad sostenible”.

El aparcamiento contará con zonas verdes, iluminación y cámaras de video-vigilancia “para hacerlo atractivo y seguro” y, según ha avanzado en último término el teniente de alcaldesa, “será un espacio muy importante para revalorizar la zona y no será el único de estas características ya que en el primer trimestre del año vamos a sacar a licitación diferentes bolsas de aparcamiento en otras barriadas de la ciudad donde existen problemas similares, siempre con el objetivo de ayudar a mejorar la movilidad y el transporte de nuestra ciudad”.

El proyecto en ejecución realizado por la delegación de Urbanismo incorpora tratamientos materiales e infraestructuras acordes con el entorno para impulsar un modelo de ciudad más sostenible, favoreciendo la reducción del tráfico y la peatonalización.

De esta manera, se mejora la eficiencia energética ya que el proyecto incluye un espacio intermodal destinado a favorecer también la movilidad sostenible en el denominado ‘Distrito Sherry’ con la incorporación además de un sistema de parking inteligente y sostenible en la línea de impulso de la transición digital de Jerez como ‘Smart City’.

El aparcamiento será accesible y se ha reordenado el equipamiento municipal allí ubicado, de manera que habrá 84 plazas (4 para personas con movilidad reducida y 2 para vehículos eléctricos), 26 para bicicletas, motos y monopatines.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el espacio del futuro aparcamiento público corresponde a un conjunto de inmuebles municipales con un espacio libre interior de interconexión entre ellos. Las edificaciones afectadas por este proyecto son los antiguos talleres de la delegación de Fiestas, la nave paralela a calle Ronda del Caracol, la antigua nave de la firma de Viguetas Castilla y los talleres de carpintería y pintura de la delegación de Infraestructuras.