La zona noroeste de Jerez tiene una nueva zona verde: un parque junto a las antiguas bodegas de Croft

Desde hace unas semanas, la zona noroeste de Jerez cuenta con una nueva zona verde de esparcimiento para disfrute de los vecinos de la zona. Este enclave se ha construido en los antiguos jardines de las antiguas bodegas de Croft, a pie de la antigua travesía de la N-IV, hoy avenida Reina Sofía.

Para ello, la promotora de la reconversión de este antiguo casco bodeguero, que actualmente se han adoptado en parte para ser sede de un instituto de Formación Profesional privado, ha ejecutado un paseo peatonal que cuenta con una zona deportiva, parque infantil y parque canino, entre otras. Ahora bien, aunque los trabajos concluyeron meses atrás, no ha sido hasta hace unos días cuando se ha abierto público debido a los trámites para el enganche a la red eléctrica del alumbrado público.

Este espacio cuenta con una zona de juego de niños dividida en dos franjas de edades. Además, hay una zona saludable con aparatos de ejercicio físico y una pista multideportiva. Asimismo se ha reservado un espacio para un parque canino que también está dividido en dos zonas para los perros de tamaño pequeño y los de tamaño grande. Este enclave también contará con un carril bici que discurrirá en paralelo a la acera de la avenida Reina Sofía para dar continuidad al ya existente en esta zona.

En cuanto al espacio verde, se ha realizado una pradera de césped en la que se han mantenido buena parte de las palmeras, pinos y lagunarias que ya había en el antiguo jardín de Croft. No obstante, también otras especies como olmos de siberia, más palmeras y robinias pseudoacacias, entre otras.