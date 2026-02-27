Nuevo paso para la construcción de más de 330 viviendas al norte de Jerez

Este viernes se ha celebrado un pleno en el Ayuntamiento de Jerez que, entre otros asuntos, se ha aprobado de manera definitiva un estudio de detalle que permitirá el desarrollo urbanístico de la unidad Azucarera-San Jerónimo, ubicada al norte de la ciudad (son los antiguos terrenos de la Azucarera) y que tienen unos 52.000 metros cuadrados de superficie y donde se contempla un máximo de 338 viviendas, de las que unas 119 serán de protección oficial.

Según lo apuntado por la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, durante la sesión, la tramitación de este expediente se inició el pasado mes de agosto a instancias de la entidad propietaria única de la totalidad de los suelos, Goframa Home S.L. Mientras, en octubre se procedió a la aprobación inicial del estudio de detalle y ahora se procede a la ratificación definitiva. De la Cuadra comentó que, tras esta aprobación, se dará luz verde "a la tramitación de los proyectos de reparcelación y de urbanización que harán posible la ejecución de la urbanización de estos terrenos, y con ello, la concesión de licencias de obras de edificación”.

Según la información aportada por la promotora, se pretende ejecutar el desarrollo inmobiliario en cuatro fases, mediante un primer grupo de 167 vivienda en bloque de renta libre, 32 viviendas pareadas; 20 viviendas adosadas y 119 viviendas protegidas en bloque con locales comerciales. Además, hay prevista una manzana para uso terciario o comercial.

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento dio lectura a una declaración institucional firmada por todos los grupos de la corporación municipal en la que se muestra el agradecimiento al esfuerzo y el trabajo del personal de servicios públicos municipales, concesionarias, contratas, empresas y personal de seguridad y emergencias para paliar los efectos de las recientes tormentas de lluvia y viento y ofrecer ayuda y apoyo a los afectados. En cambio, no hubo unanimidad una vez más para el manifiesto de apoyo a la conmemoración del día 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. El texto, que había sido consensuado previamente por todas las diputaciones andaluzas, no contó una vez más con el respaldo de Vox, que calificó el texto como "ideológico".

Asimismo, se aprobaron cinco felicitaciones públicas a distintos agentes de la Policía Local por diversas actuaciones de socorro realizadas en los últimos meses.

Además, el pleno aprobó la modificación de la denominación de la barriada rural de Mesas de Asta por Mesas de Asta Regia, dando cumplimiento a la voluntad mayoritaria expresada por los habitantes de esta barriada en la consulta ciudadana celebrada el pasado mes de diciembre, que contó con la participación del 80,41% de los vecinos, y en la que el 75,64% se mostró partidario del cambio de nombre.