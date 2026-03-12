Así son los nuevos correos electrónicos de sextorsión que amenazan con difundir vídeos íntimos

Un agente de la Guardia Civil del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) durante una operación reciente

La Guardia Civil, tras un aviso del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), alerta a la ciudadanía de una nueva campaña masiva de correos electrónicos de Sextorsión que amenaza con difundir supuestos vídeos íntimos a los contactos de las víctimas.

Los ciberdelicuentes exigen pagos en Bitcoin, de entre 750 y 950 dólares, alegando falsamente haber infectado los dispositivos con un software espía indetectable.

En realidad, según explican desde el INCIBE, "los atacantes no disponen de ningún material gráfico y utilizan guiones genéricos basados en antiguas filtraciones de datos. El objetivo es generar pánico y presión psicológica mediante límites de tiempo urgentes de 48 a 50 horas para forzar un pago impulsivo. Se trata de un fraude automatizado donde la supuesta vigilancia y el acceso a la cámara son totalmente ficticios".

¿Qué hacer si hemos recibido un correo de sextorsión?

Si has recibido el correo electrónico fraudulento, pero no has caído en el chantaje, te recomendamos que nos lo reportes a nuestro buzón de incidentes para que podamos alertar y evitar que otros usuarios sean víctimas de esta estafa. Además, bloquea al remitente y elimínalo de tu bandeja de entrada.

Antes de realizar cualquier acción, si te surgen dudas, contacta con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE a través del teléfono 017, donde expertos podrán orientarte sobre cómo proceder ante este tipo de extorsión.

No intentes realizar el pago ni responder al email. Si lo haces, confirmarás que tu cuenta está activa, lo que podría derivar en futuros intentos de fraude.

Si has cedido al chantaje y realizado el pago, sigue estas medidas de actuación:

-Recopila y almacena todas las pruebas posibles del chantaje, incluyendo correos electrónicos, capturas de pantalla de los pagos y cualquier otra comunicación con los ciberdelincuentes.

-Recurre a testigos online para verificar las evidencias y obtener algunas adicionales que puedan ayudarte en el caso.

-Utiliza todo este material como evidencias para presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Para comprobar si realmente se han publicado imágenes o vídeos tuyos, puedes realizar egosurfing y, en caso de que exista contenido sobre ti en la Red, puedes solicitar su eliminación ejerciendo tu derecho al olvido.