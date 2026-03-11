La Policía Nacional detiene en Jerez a un presunto estafador especializado buscado en todo el territorio nacional

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves 5 de marzo de 2026 a un individuo como presunto autor de un delito de violencia de género. Sobre el arrestado constaban, además, numerosas reclamaciones judiciales en vigor emitidas por distintos juzgados y tribunales de todo el territorio nacional, relacionadas con su presunta participación en múltiples estafas con numerosas personas afectadas en todo el país.

Según se desprende de las investigaciones policiales, el detenido estaría especializado en la comisión de estafas vinculadas al ámbito inmobiliario y societario, constándole diversos antecedentes relacionados con este tipo de delitos. Las gestiones policiales fueron desarrolladas por agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), quienes iniciaron la investigación a raíz de la presunta comisión por parte del mismo de un delito de violencia de género. Fruto de las pesquisas realizadas, los agentes lograron localizar al presunto autor y establecer un dispositivo policial para proceder a su detención.

Una vez identificado, los policías comprobaron que se trataba de un delincuente especializado en timos y estafas con alta movilidad geográfica, que habría dejado un reguero de afectados por toda España y contra el cual pesaban hasta tres órdenes directas de ingreso en prisión, además de otras requisitorias de detención y personación ante la autoridad judicial. Trató de resistirse con el objetivo de evitar su detención.

Al detenido le constaban tres requisitorias de detención e ingreso en prisión emitidas por distintos órganos judiciales: una de la Audiencia Provincial de Madrid, otra de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid) y una tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, todas ellas por delitos de estafa y apropiación indebida.

Asimismo, tenía en vigor ocho requisitorias de detención y personación dictadas por juzgados y tribunales de Torremolinos, Fuengirola y Málaga capital, Sevilla, Móstoles y Cáceres, además de una averiguación de domicilio y paradero emitida por otro órgano judicial de Málaga.

En el momento de la intervención policial, el individuo mostró una resistencia activa con el objetivo de evitar su detención, enfrentándose sin éxito a los agentes que lo localizaron en un primer momento. Por estos hechos también se le imputa un delito de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad. Finalmente, el arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó ingresado en el área de detención hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal, decretándose su inmediato ingreso en prisión por orden judicial.