Nuevos párrocos en las iglesias de Santiago, Fátima, San Miguel, Madre de Dios y San Juan de Ávila en Jerez

La Diócesis de Asidonia Jerez, cuyo obispo es José Mazuelos, ha anunciado este sábado 16 de agosto los nuevos destinos pastorales para el curso venidero 2025/26.

En concreto, en el caso de Jerez, Juan Celio Jacinto del Castillo y Espinosa será el párroco de la Parroquia de Santiago el Real y de Refugio; Francisco Varela Figueroa se hará cargo de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora del Rocío.

Madre de Dios tendrá como párraco a Julián Benítez García. Mientras que Nino Joseph Nesayyan será vicario parroquial de San Miguel y San Juan de Ávila en Jerez. Por último, José María Pavón Maraver será diácono adscrito en la parroquia de San Miguel y parroquia de San Juan de Ávila de Jerez.

En el resto de la Diócesis estos han sido los nombramientos:

Roberto Romero Barello, párroco de Nuestra Señora de la O de Sanlúcar de Barrameda.

Roberto Romero Barello, rector de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda.

Kevyn Hernando Garnica, párroco de Nuestra Señora del Carmen de Sanlúcar de Barrameda.

Diego González Pérez, párroco de Nuestra Señora de El Carmen de Bonanza de Sanlúcar de Barrameda.

Olivier Cabeza Cabeza, vicario parroquial de las parroquias de Nuestra Señora de la O de Sanlúcar de Barrameda y de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario Coronada de Costa Ballena.

Pedro Urbano Sánchez, diácono adscrito a las parroquias de Nuestra Señora de la O de Sanlúcar de Barrameda y de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario Coronada de Costa Ballena.

Pedro Javier Carrasco Fernández, párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Rota.

Pedro Yedra Contreras, sacerdote adscrito a la Parroquia de la Virgen de la Medalla Milagrosa de El Puerto de Santa María.

Juan Franco Pérez, vicario parroquial de San Joaquín de El Puerto de Santa María.

Gregorio Mateos Borrego, párroco San José Obrero de El Puerto de Santa María.

Antonio Castillo Jurado, vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros (Iglesia Mayor Prioral) de El Puerto de Santa María.

Alfredo Coria Patiño, administrador parroquial de la parroquia de Santa Ana de Algodonales.

Antonio Castillo Jurado, capellán del Convento de las MM. Comendadoras de El Puerto de Santa María.

Juan Franco Pérez, capellán del Convento de las MM. Concepcionistas de El Puerto de Santa María.

Pablo Mula Lupiañez, consiliario diocesano del Movimiento Renovación Carismática.