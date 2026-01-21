Obligados a devolver una subvención: el drama de las familias con hijos con discapacidad en Jerez tras el recorte de ayudas

Las subvenciones individuales para personas con discapacidad de la Junta de Andalucía son una de las ayudas más importantes para las familias para sufragar gastos que no cubre la Seguridad Social. Camas especiales, carros, grúas, prótesis... Son muchas las necesidades y en la mayoría de las ocasiones, el gasto es elevado.

Por ello, las familias recurren a subvenciones como ésta para mejora la autonomía y movilidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, este año la ayuda ha llegado con una desagradable sorpresa. Familias jerezanas cuentan que cuando les ha llegado la comunicación de la ayuda se han encontrado que el importe ronda el 50%, y no el 100% como era lo habitual en convocatorias pasadas. Esto ha provocado que no puedan asumir el otro 50% y estén devolviendo en masa las ayudas.

Manuela Franco es la madre de Iván, un pequeño con SYNGAP 1, un trastorno genético que provoca una discapacidad intelectual de diferente grado y un retraso madurativo general de diferente intensidad en cada caso. Manuela había solicitado la subvención individual para comprar una ortesis de movimiento dinámico, una prenda terapéutica confeccionadas a medida, hechas de material elástico compresivo con paneles biomecánicos. El importe de esta prensa es de 1.866 euros, como así solicitó Manuela en la petición de la ayuda, pero la concesión de la subvención llega este año al 50%, 933 euros.

"Cuando lo vi inmediatamente llamé para decir que la rechazaba y que me informaran de cómo hay que realizar la devolución, puesto que en mi casa no podemos hacer frente a los otros 933 euros. Fue una odisea que me explicaran cómo se devolvía y no sólo eso, es que además, me cobran intereses de demora, aún avisando desde el principio que quería devolverlo", explica Manuela.

"Es desesperante. Esta ayuda para nosotros es algo muy importante porque en mi caso, ya tenemos que hacer frente a bastantes gastos de tratamiento y la situación económica familiar es complicada. Ahora no podemos comprarle la ortesis a mi hijo", detalla la madre de Iván.

Sandra Ceballo es la madre de Jaime, un niño con la enfermedad de Pitt Hopkins, con 100% de discapacidad. "Esto es vergonzoso. En mi caso solicité la ayuda para comprar un motor para la silla. Jaime es un niño grande, pesa 40 kilos y empujarlo en silla de ruedas a veces es muy complicado. Yo acabo fatal físicamente y pregunté en la ortopedia si había algo para la silla. Me dijeron que había un motor que se acopla al carro y solicité la subvención porque cuesta casi 2.000 euros. Me ha llegado el 50% y me he quedado muerta, porque esto es una necesidad", declara Sandra.

"Pagamos unos 900 euros en terapia y otros 200 en alimentación especial al mes, entre otros gastos. He puesto la rampa del coche que han sido más de 9.000 euros. Creo que no hay obligación de cubrir el 100% del importe solicitado pero hasta donde yo sé, siempre se ha llegado al total. Hasta ahora. Somos personas con necesidades y cuando llamas para informarte de cómo devolverlo, ni la que te atiende sabe", remarca la madre de Jaime.

Sandra va a devolver la subvención. No puede pagar el 50% que falta para comprar el motor: "¿Y ahora me entero que hasta te cobran intereses por algo que te dan, que no quieres, que no tocas y que dices desde el principio que lo quieres devolver? Estoy cabreada. Me cambié de casa, adapté la nueva totalmente a Jaime, siempre dando pasos para facilitarle la vida y parece que siempre faltan cosas, que esto nunca se acaba. Nada, me tocará seguir empujando el carro de mi hijo. Espero que esto sirva de denuncia y que para otra convocatoria, todo cambie".

Desde la asociación Uniper, su vicepresidenta Eva María Guillermo confirma que las familias "se están encontrando que la ayuda se ha recortado un 50% y la mayoría de Uniper la está devolviendo. Estos padres se ven abocados a rechazar la subvención porque en muchísimos casos es imposible abonar el otro 50% de lo que han solicitado. A veces hablamos de artículos que cuestan 1.000, 2.000 pero a veces superan hasta los 6.000 euros. Era de sentido común que se cubriera el 100% pero ¡vaya sorpresa nos hemos llevado!".

"Nos enteramos ahora que cuando se quiere devolver te cobran intereses, un pago que en ningún caso se debería poner a cargo de las familia que renuncian y devuelven el importe, cuando además desde que solicita la devolución y te llega la carta de pago puede pasar hasta un mes, tiempo que corre en intereses... Hay mucha falta de información", denuncian desde Uniper. Eva María Guillermo lamenta que "hasta para tener discapacidad es necesario tener mucho dinero. El cabreo es enorme entre las familias".