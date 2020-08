Quejas por las obras de la Junta en los bloques de ‘Los Pitufos’

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz, y la delegada de Igualdad, Políticas de Juventud e Infancia, Diversidad, Vivienda y Coordinación de Distritos, Ana Hérica Ramos, han visitado esta semana la barriada José María de Lara del Distrito Sur, conocida popularmente como ‘Los Pitufos’.

Durante este encuentro con algunos de los propietarios de estas viviendas, la presidenta de la asociación de vecinos, Juani Roldán, les expuso que no estaban satisfechos con las reparaciones de cerrajería, pintura, puertas exteriores e interiores y antena comunitaria, que recientemente han llevado a cabo la Junta de Andalucía en dichos edificios.

Ana Hérica Ramos asegura que “los vecinos estaban muy ilusionados con las mejoras que iban a realizarse en su barriada. Sin embargo, el resultado final de los trabajos no ha sido el esperado, ya que no se ha cumplido totalmente con lo recogido en el proyecto”. Por tanto, estos vecinos y vecinas lo que piden a la Junta de Andalucía es que no se dé por finalizada la intervención hasta que no se ejecute por completo lo previsto inicialmente.

En este sentido, el delegado municipal José Antonio Díaz afirma que “vamos a exigir a la Junta de Andalucía que se comprometa a mejorar los desperfectos y que realicen lo no ejecutado. De hecho vamos a llevar este asunto al Parlamento de Andalucía, a través de una interpelación parlamentaria, y así conseguir un compromiso en firme”.

Asimismo, el teniente de alcaldesa añade que “las obras son una chapuza, parece que las han hecho ‘Benito y Compañía’ y estamos hablando de una inversión de casi medio millón de euros que al final no han cumplido las expectativas de los vecinos y vecinas”.

Por último, José Antonio Díaz afirma que “el colectivo vecinal ha recurrido al Gobierno municipal porque la Junta de Andalucía no les atiende y desde aquí exigimos a la Administración autonómica que dé la cara a los vecinos y atienda sus peticiones”.