“Las obras nos invaden, estamos expuestos a que suceda una desgracia"

Las obras de mejora en el centro de Jerez han vuelto a provocar las quejas de los afectados que ven como pasan los meses sufriendo numerosos problemas a causa de esta situación.

Tras las quejas de los hosteleros de la plaza Rivero, ahora son los vecinos los que piden que se actúe para minimizar los perjuicios que están padeciendo desde hace ya demasiado tiempo. Juan es vecino de la calle Francos y así lo ha hecho saber en un escrito a Diario de Jerez: “Desde noviembre del pasado año, me he puesto varias veces en contacto con el departamento de Movilidad del Ayuntamiento, Atención al Ciudadano... Y no encontramos solución (sólo que nuestras peticiones han quedado registradas), ya que la situación persiste e, incluso, está empeorando”.

En este sentido, recalca que “las obras que nos invaden a nuestro alrededor” lo que ha provocado “el consecuente desvío al acceso a nuestra vivienda” debido a las obras en la plaza Rivero, por un lado, y en la plaza San Juan, por otro. “Esto provoca que el único acceso de entrada y salida a nuestras viviendas sea a través de la plaza Salvador Allende”.

Este afectado recuerda que, a mediados del mes de diciembre, “salió ardiendo una vivienda de nuestro bloque y los bomberos no podían acceder”. Además,un agente de policía “tuvo un accidente en nuestra calle y la ambulancia también tuvo dificultades para acceder”. Todo ello, “sin contar la cantidad de vecinos mayores que están expuestos a enfermar y que no se le asistan con urgencia”. “Parece ser que hasta que no suceda una desgracia, no se tomarán cartas en el asunto”, lamenta.

Juan recalca que a este panorama se suman “las incomodidades que esta situación supone: tener que acceder a nuestra vivienda esquivando coches que aparcan en el acceso a calle Porvera-plaza Salvador Allende y en una zona de prohibido; aparcar de la C/Monjas Victoria; el destrozo del suelo de la plaza y calles colindantes por la afluencia de coches que entran y salen; peligro de los niños que juegan en el parque infantil de la plaza Salvador Allende por el trasiego de vehículos; otra obra (techo que se cae y obra particular en el piso de arriba) en el acceso calle Porvera-plaza Salvador Allende...”.

Esquina de la plaza San Marcos, donde tampoco está permitido el paso. / Vanesa Lobo

“Y ya, para rematar, han comenzado estar fin de semana, los ensayos de distintas cofradías y no hay otro sitio que hacerlo en esta zona donde no se puede acceder ni para entrar ni para salir (calle Monjas Victoria y plaza Salvador Allende)”, lamenta.

“Ya no sabemos dónde poder reclamar a nivel administrativo. Además, es algo que sucede desde hace meses, aunque la obra referida a la plaza San Juan y la calle Oliva viene desde hace dos años”, critica este vecino. Así las cosas, recalca que lo que están padeciendo los residentes “es intolerable y estamos expuestos a que suceda una desgracia. No nos informan de la evolución o planificación de esta situación, por eso espero que a través de esta plataforma pueda ser un altavoz para poder reclamar de algún modo está situación”, conluye.

Fin de las obras, en Semana Santa

Precisamente sobre las obras del centro se ha pronunciado este martes el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz. En concreto, tras las quejas de los hosteleros ha dicho que desde el gobierno local “entendemos las quejas de los hosteleros porque su actividad se ha visto sensiblemente afectada. Esperamos, y estamos en ello, que las obras estén concluidas antes de Semana Santa”