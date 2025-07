Otro verano en obras en la plaza del Mercado de Jerez

Ana abrió su peluquería en la plaza del Mercado y su vida cambió. Tras un periodo muy difícil en casa, al quedarse el matrimonio sin empleo, decidió apostar por su negocio y el primer año fue de maravilla.“Yo estaba muy hundida, pero decidí dar el paso y abrí la peluquería. La gente respondía, parecía que iba levantando mi casa, conseguí tapar algunos boquetes... Todo estaba bien. Pero empezó la obra”.

“Empezaron a cortar las calles, la gente no sabía por dónde tenía que entrar, no había aparcamiento... y todo comenzó a bajar. Ahora pienso muchas veces si tirar la toalla y cerrar, porque no estoy sacando un sueldo. Yo ahora trabajo para sostener esto. Es decir, que si no trabajara, mi economía seguiría igual. Personalmente, la obra me está afectando muchísimo, así que imagina lo que me ha entrado cuando he leído que el plazo se amplía”, declara la peluquera.

Ana, peluquera en la plaza del Mercado, habla con una vecina. / Vanesa Lobo

Hace unos días el Ayuntamiento informó de la ampliación del plazo de ejecución de las obras de reordenación y urbanización de la Plaza del Mercado. Siete meses y cuatro días más se han concedido para culminar la actuación, por lo que no será hasta primero de 2026 cuando la plaza del Mercado recupere la normalidad.

Aunque vecinos y comerciantes saben que los trabajos en la plaza son importantes y hay que “aguantar”, hay quien levantar la persiana de su negocio a diario le supone mucho más que un sacrificio. “He perdido mucha clientela, he retirado pan, hay proveedores que no llegan. El otro día tuve jaleo con un repartidor porque no entraba, traía helados, se le iban a derretir por el camino... Mucha gente mayor del barrio ha dejado de venir a la tienda por las calles cortadas y ya sus hijos le hacen la compra fuera. Hay muchos camiones que no entran y no me traen la mercancía, así que tenemos que echarnos a la calle de 15 a 18 horas a comprar. Aquí debería venir el Ayuntamiento a ver lo que hay liado”, declara la propietaria del supermercado Covirán.

“Yo entiendo que hay que hacer obras, yo a los muchachos se lo digo, pero por lo menos que se habiliten caminos decentes para que entre la gente bien a los comercios”, añade la comerciante.

“Yo sólo sé, que no sé nada. Sólo que a mí me hacen la puñeta y ya está. Es que tenemos que dar ahora una vuelta enorme para ir a la farmacia...”, declara una vecina.

Precisamente la farmacéutica detalla que “ahora mismo lo estamos sufriendo mucho porque tenemos la obra justo delante. Obviamente, las ventas han bajado, pero el mayor problema es que aquí vive mucha gente mayor y le cuesta la vida venir, y los vecinos también temen el tema del aparcamiento”.

“La ampliación de los plazos ha sido un jarro de agua fría. Nosotros vemos la obra a diario y sabíamos que no iba a estar en el primer plazo, y ahora veremos... ¿Qué vamos a hacer? Aguantar”, remarca la farmacéutica.

El bar de la plaza ‘vallado’ por las obras. / Vanesa Lobo

“Yo veo que hay cosas que están muy bien, pero es verdad que nunca se cumplen con los plazos que dan. Son las molestias que causan las obras, ¿qué vamos a hacerle? Nada. Esto estaba muy dejado y hacía falta intervenir”, declara un vecino, tras terminar de comprar en la farmacia.

En el bar de la plaza todo se ve con mucha más tranquilidad: “Los vecinos siguen viniendo y no me puedo quejar. Dentro de lo que cabe, nos vamos adaptando, ya queda un día menos para que termine”.

Motivo del retraso: condiciones meteorológicas

Las obras dieron comienzo en abril de 2024 (el acta de replanteo se firmó el 4 de abril de 2024) y debían finalizar en un plazo de 14 meses, es decir, a principios de este mes junio. Sin embargo, la empresa ha citado como principal contratiempo “las condiciones meteorológicas adversas que se han registrado en el transcurso de la obra, en especial las sufridas los pasados meses de octubre y noviembre de 2024 así como en marzo de 2025”, que han provocado, según asegura la empresa, “retrasos de ejecución en la obra que imposibilitan su terminación para la fecha prevista”, y que incluso “han requerido de trabajos de reparaciones para poder continuar”.

Por otro lado, la contratista explica en su escrito que la Semana Santa también afectó al ritmo de las obras, debido principalmente a la necesidad de modificar los espacios de trabajo y habilitar provisionalmente zonas con motivo de esta celebración, las cuales ha habido que deshacer una vez pasadas las fiestas".

Así se encontraba la obra el pasado viernes. / Vanesa Lobo

Igualmente, se ha hecho constar también como motivo que ha imposibilitado la terminación de las obras en la fecha prevista “la modificación de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento por parte de las compañías que las regulan, así como las interferencias con otras obras colindantes”.

Cabe recordar que estas obras están financiadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por importe de 1.403.444,41 euros y tienen como objeto renovar las infraestructuras viarias y de servicio de este entorno y reconfigurar toda la superficie de la plaza mediante un diseño de plataforma única, “creando nuevos recorridos peatonales, así como diversos espacios de convivencia más atractivos y funcionales”.

La reurbanización actúa sobre una superficie de 3.823 metros cuadrados que abarca, además, las embocaduras de las calles San Mateo, Alegría, Cordobeses, Justicia, Liebre, Cabezas, San Blas y Ceniza.