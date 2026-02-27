Las obras para solucionar los problemas de saneamiento en Estella del Marqués empezarán el lunes 2 de marzo

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la empresa concesionaria Aquajerez, tiene previsto ejecutar a partir del próximo lunes la actuación para dar una solución definitiva a los vertidos de aguas fecales en Estella del Marqués, "poniendo fin así a una demanda histórica que no ha sido atendida desde gobiernos anteriores del Partido Socialista", según indica la nota municipal. La actuación se encuentra recogida en el Proyecto de mejora de captación superficial y nuevas acometidas municipales en el término municipal de Jerez, incluida en el Plan de Inversiones de Aquajerez, y tiene como objeto renovar las instalaciones e infraestructuras necesarias para poner fin a esta problemática.

La previsión era llevar a cabo esta actuación a lo largo del año, si bien, “y debido a la urgencia del asunto por motivos de salubridad y a la necesidad de restablecer la normalidad tras el temporal y los problemas de inundabilidad registrados en las últimas semanas, está previsto adelantar esta actuación respecto a los trámites de aprobación en curso y comenzar las obras a partir del próximo lunes”.

Los trabajos consisten en la ejecución e instalación de una canaleta transversal y una acometida de 500 mm en la calle Arboleda de Estella para poder recoger y drenar toda la cuenca de la zona y aliviar el arroyo. El importe de la actuación asciende a 16.800 euros y el plazo de ejecución es de tres semanas. Y se han coordinado con el alcalde de Estella, Ricardo Sánchez.

Desde el gobierno municipal se recuerda que "la situación de saneamiento en Estella del Marqués no es producto de la actual gestión municipal, sino de una red obsoleta y de un modelo de inversión que no se afrontó durante los ocho años en los que el PSOE gobernó en Jerez, eludiendo así toda responsabilidad aun conociendo esta problemática”.

Ante la falta de medidas estructurales ni inversiones suficientes para corregir esta situación, el gobierno local tiene previsto acometer esta actuación con la que se va a dar repuesta a las demandas de los vecinos de Estella y del alcalde, Ricardo Sánchez, con quien se viene trabajando de forma coordinada para dotar a la zona de un plan estructural de saneamiento acorde con las necesidades de la población.

De esta forma, el Ayuntamiento dará una solución definitiva a un problema que ha persistido durante años, fruto de una red deteriorada y de un modelo de inversión que no se abordó en tiempo y forma; para ello, el gobierno, junto con la empresa concesionaria, pusieron en marcha una hoja de ruta "clara y cuantificada" que comenzaba por "incluir estas obras como actuación específica dentro del plan de inversiones de Aquajerez".

En definitiva, desde el gobierno municipal se subraya que “estamos dando pasos los concretos y efectivos para corregir este problema de forma permanente mediante un proceso planificado, ordenado y sostenible”.