Nuevas obras en la Torre de la Atalaya en Jerez permitirán su apertura al público

La alcaldesa, María José García-Pelayo, junto al primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y los delegados de Urbanismo, Belén de la Cuadra, y Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Zurita, han visitado la Torre de la Atalaya, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), que fue objeto el pasado año de una importante intervención de reparación y conservación, a través de una subvención de 80.195 euros financiados por la Diputación Provincial de Cádiz. En la visita a esta edificación civil, que se encuentra adosada a la Iglesia de San Dionisio y data de mediados del siglo XV, han estado presentes representantes de la Hermandad del Mayor Dolor.

La alcaldesa ha recordado que las obras de emergencia tuvieron como objeto llevar a cabo actuaciones de consolidación y reparación de elementos en mal estado al objeto de proteger su integridad y frenar el deterioro del monumento, de titularidad municipal, así como la elaboración de un estudio que ha permitido hacer prueba de muestras con vistas a comprobar cómo se encuentra realmente este edificio.

Tal y como ha explicado García-Pelayo durante su visita, el objetivo siguiente del Gobierno municipal será elaborar una propuesta de intervención completa para poner en valor la edificación. “La Torre se encontraba muy deteriorada, y con esta primera actuación que se hizo la estamos conservando y evitando un mayor deterioro; ahora, el siguiente paso será intentar seguir haciendo obras que permitan que los jerezanos y las jerezanas la puedan disfrutar”.

En este sentido, ha subrayado que esta actuación se enmarca dentro de los proyectos de mejora y recuperación que estamos desarrollando en el patrimonio cultural de Jerez, “y, dentro de esta misma línea de trabajo vamos a seguir cuidando de nuestros edificios históricos y poniéndolos a disposición de las personas para que lo visiten y puedan conocer nuestra historia”.

La elaboración del citado estudio técnico ha permitido evaluar el estado del inmueble y, con ello, se podría proceder a la redacción de nuevas fases de obras, una que estaría centrada en el interior, en intervenciones de adecuación de accesos y de medidas de seguridad, y otra destinada a la rehabilitación de la zona exterior de la Torre.