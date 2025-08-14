Ocupación hotelera: "Cada vez se elige más Jerez como segunda línea de playa"

La confianza se ha hecho realidad. Horeca, la Federación de Hostelería de Cádiz, anunciaba a primeros de julio sus previsiones para este verano de 2025, que a nivel local caían con respecto al periodo estival de hace un año. Si bien es cierto, tal y como reconocía Antonio de María Ceballos, su máximo responsable, "son números esperanzadores, porque hoy en día la gente suele no reservar con tiempo". Y aunque las previsiones hablaban de una ocupación hotelera en Jerez menor a la del año pasado, la experiencia en el sector de Antonio de María invitaba a ser optimista.

Y así ha sido, porque la ocupación hotelera en Jerez ha sido durante el mes de julio de 2025 del 82,71%, cuatro puntos por encima en el mismo periodo del año pasado (78,05%). Los datos también arrojan una previsión para la primera quincena de agosto del 82,31%; la real en 2024 fue del 86,05%. Para la segunda quincena será del 76,48%, siendo la real hace un año del 88,49%.

De Ceballos subraya que, en términos generales, "julio en la provincia ha ido muy bien, aunque la primera quincena hizo mucho calor y eso lo hemos notado en la hostelería porque al mediodía las terrazas no tenían mucha afluencia. Lo que tiene que hacer es el calor propio de estas fechas, no más". Aun así, "julio se ha cerrado bien".

Respecto al resto de localidades de la provincia, Zahara de los Atunes lidera la ocupación de julio con un 93,54%, ocho puntos más que en 2024 (85,15%); le siguen Chiclana con un 92,44% (89,11% en 2024), Conil con un 91,86% (90,24%), un 89,44% en Cádiz (87,26%), Sanlúcar con un 89,28% y Rota con un 89,06%. En definitiva, la ocupación media en la provincia ha sido del 88,52%, dos puntos por encima que en 2024 (86,26%).

Antonio de María hizo hincapié en los problemas que está generando el transporte ferroviario, y recordó que hace unos años "teníamos 6 trenes diarios que conectaban Cádiz y Madrid y además con doble composición, y actualmente solo tenemos tres y los fines de semana ponen uno más, pero no son de doble composición. Esto está generando que los viajeros elijan otros destinos con menos complicaciones". "En los últimos cuatro o cinco años, todos son problemas. No pedimos que nos den nada, pero sobre todo que no nos quiten", afirma.

Un repunte en la hostelería

La Asociación Hostelería de Jerez también ha calificado de forma positiva el mes de julio. De hecho, a más del 80% de sus asociados le ha ido "mejor" o "igual" respecto al mismo periodo de 2024. Su presidente, Alfredo Carrasco, destaca la diversidad que ofrece Jerez en bares y restaurantes, "con mucho donde elegir y de calidad, y afortunadamente Jerez, en líneas generales, está subiendo, así que estamos contentos".

Carrasco hizo un apunte respecto al calor y subrayó que no es que haya más que nunca, "no es que hayan cambiado las temperaturas respecto a otros años, lo que ha variado es el color de los avisos. Todos los años hay picos y olas de calor, y ahora con 40 grados ya es aviso importante". Dijo al respecto que ya hay mucha gente que veranea en Jerez, "el veraneo ya no es el hotel a pie de playa, ahora se opta por otra cosa. Desde Jerez se puede elegir playa y Sierra y está funcionando muy bien como segunda línea de playa, también por precio y por variedad de oferta lúdica y cultural".