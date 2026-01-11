Oleada de robos en la Parroquia de San Benito y en la barriada: "Hacemos un llamamiento para que intensifiquen la vigilancia"

La Parroquia de San Benito y la Hermandad de San Benito han hecho público un comunicado para informar de los "graves hechos ocurridos en los últimos días en nuestro templo y dependencias parroquiales, donde se han producido hasta tres intentos de robo en el transcurso de una misma semana".

En un primer incidente, en horas de la madrugada, "los intrusos rompieron una valla lateral para acceder al interior del recinto parroquial. Forzaron la entrada a los salones parroquiales y a las dependencias de Cáritas, desde donde sustrajeron alimentos destinados a las familias más necesitadas del barrio, así como pequeños electrodomésticos de uso doméstico que utilizan las catequistas en su labor formativa durante todo el año".

Afortunadamente, en el momento del robo "ya no se encontraban alli ni los regalos del Proyecto Carta Real ni los obsequios del Árbol de los Deseos, que habían sido entregados en las fechas navideñas a las familias beneficiarias". Del mismo modo, "gran parte de los alimentos de la campaña navideña ya se había repartido previamente, lo que ha evitado daños mayores pese a la pérdida de una cantidad significativa de comida. Igualmente se intentó, sin éxito, forzar la entrada a la capilla".

En una segunda ocasión, también de madrugada, se detectó un nuevo intento de acceso, esta vez a las dependencias del párroco. A pesar de los daños causados en puertas y cerraduras, tampoco lograron entrar. De todos estos hechos "se han interpuesto las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes".

La noche de este sábado se produjo un tercer episodio: "Volvieron a entrar en los salones parroquiales, donde ya no quedaban bienes de valor, e intentaron nuevamente acceder a la zona de Cáritas. Parte de los alimentos sustraidos aparecieron posteriormente abandonados en el solar contiguo a la capilla, lugar en el que, en meses anteriores, ya se habían registrado varios conatos de incendio".

Estos sucesos se enmarcan "en un clima de creciente preocupación en el barrio, ya que vecinos de las calles adyacentes muchos de ellos personas mayores han comunicado también intentos de robo en sus viviendas. Todo ello evidencia una situación de inseguridad que afecta no solo a la comunidad parroquial, sino al conjunto de la zona".

Desde la Parroquia de San Benito y la Hermandad "queremos subrayar que, a pesar de la antigüedad de las instalaciones y de la limitada dotación de medios de seguridad, el Consejo Parroquial y la propia Hermandad están trabajando para reforzar la protección del templo y de sus dependencias, dentro de las posibilidades económicas de la comunidad".

Al mismo tiempo, "hacemos un llamamiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las instituciones competentes para que intensifiquen la vigilancia y pongan en marcha las medidas necesarias que garanticen la seguridad de la parroquia y de los vecinos del entorno. La parroquia es un lugar de culto, de ayuda y de encuentro; nunca debería convertirse en objetivo de este tipo de ataques".

"Como comunidad cristiana, no podemos dejar de elevar nuestra oración por las personas que han protagonizado estos hechos. Pedimos también a Dios por el alma de quienes están cometiendo estos actos, para que el Señor les ilumine, les ayude a tomar conciencia del daño causado y les muestre caminos de conversión, dignidad y esperanza. Si atraviesan situaciones de necesidad, la parroquia y la Hermandad de San Benito les tienden la mano para ayudarles en todo lo que esté en nuestra capacidad, sin que tengan que recurrir al robo ni a ningún intento de violencia o quebranto; pero queremos insistir con firmeza en que este nunca es el camino", afirma el comunicado.

Por último, "pedimos la colaboración de todos los vecinos para comunicar cualquier incidencia que pueda contribuir a prevenir nuevos sucesos y agradecemos, de antemano, la atención y sensibilidad de los medios de comunicación al hacerse eco de esta realidad que preocupa profundamente a nuestra comunidad parroquial".