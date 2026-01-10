María Santísima Salud de los Enfermos ya luce en el Santuario San Juan Grande

En medio de gran expectación, María Santísima Salud de los Enfermos y Reina de Todos los Santos, la nueva dolorosa de la Hermandad de Bondad y Misericordia, ha sido bendecida este sábado 10 de enero en un acto celebrado en el Santuario de San Juan Grande con la presencia del obispo de la Diócesis, José Rico Pavés. La eucaristía ha contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, y parte de su equipo de gobierno.

La nueva talla es obra del imaginero sevillano José Antonio Navarro Arteaga, al que ya ha sido encomendada también la realización del nuevo conjunto escultórico del paso de misterio de la propia hermandad de Bondad, cuyo avance se espera ver ya en esta próxima Semana Santa.

Hay que recordar que Navarro Arteaga tiene ya una importante presencia dentro de la Semana Mayor de Jerez, no en vano fue el autor en 2005 del grupo escultórico del paso de misterio de la Hermandad de la Yedra, y recientemente ha llevado a cabo también todo el grupo escultórico de la Hermandad de la Entrega de Guadalcacín, incluyendo a sus titulares, Nuestro Padre Jesús de la Entrega y la Virgen de los Ángeles.

El acto de bendición de María Santísima Salud de los Enfermos tendrá su continuidad esta tarde a partir de las cinco con el traslado de la talla a la Parroquia de San Juan de Dios, donde la corporación tiene su sede. Para ello, la imagen será portada en una parihuela que le ha sido cedida a la hermandad por el Grupo de Fieles del Mayor Dolor, de Sevilla.

El cortejo, que saldrá del Santuario a las cinco de la tarde, visitará los templos de la zona oeste de la ciudad. Así, en primer lugar irá al Santuario de María de Auxiliadora, el templo salesiano que fue desde donde realizaba su salida procesional en años anteriores. Además de hacer un recorrido por las calles de Los Naranjos, Icovesa y Juan XXIII también se acercará a la Parroquia Ana. Además, llevará acompañamiento musical, que correrá a cargo de la Banda de Música Maestro Agripino Lozano, de San Fernando.

El itinerario previsto es el siguiente: Hospital de San Juan Grande, avenida de San Juan Bosco, Tablao, avenida del Mosto, José María Uceda Aguilar, avenida de San Juan Bosco, avenida del Amontillado, plaza de la Constitución, Parroquia Santa Ana, avenida del Amontillado, Oloroso, avenida del Mosto, avenida de la Soleá, Farruca, avenida del Amontillado, Viticultor, Catavino, Alván, Cartagenera, avenida del Mosto, Toneleros, Granadina y Parque Salud Pérez Leytón (recogida en la casa de hermandad). La recogida está prevista sobre las nueve de la noche.

Finalmente, el domingo 11 de enero, en horario de doce de la mañana a ocho de la tarde, la nueva dolorosa permanecerá en besamanos durante toda la jornada en la Parroquia de San Juan de Dios.