La ONCE lleva a toda España el yacimiento de Asta Regia

La ONCE va a dedicar el sorteo diario del próximo 6 de marzo al yacimiento arqueológico de Asta Regia. El director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, acompañado por la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Milagros Rodríguez, ha presentado este lunes la imagen del cupón dedicado en el sorteo diario del próximo 6 de marzo al yacimiento arqueológico de Asta Regia a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, al delegado de Cultura, Francisco Zurita, y a representantes de la Plataforma Ciudadana Asta Regia en un acto que ha tenido lugar en el Cabildo Viejo de Jerez.

Cinco millones de cupones llevan una imagen de la antigua ciudad, declarada Bien de Interés Cultural en el año 2000. Este cupón pretende reconocer el legado histórico de la Villa, testimonio de las principales culturas antiguas en la región. La ONCE lleva así a toda España la imagen del yacimiento en su cupón, poniendo en relieve su relevancia e interés arqueológico.

“Conocer, presumir y difundir la proyección de este yacimiento es reivindicar nuestro legado histórico -sostuvo Ortuno-, y nos sentimos muy orgullosos de hacerlo a través del cupón de la ONCE porque nos permite compartir y poner en valor en toda España la riqueza patrimonial de Jerez”, dijo el director de la Organización. “El tesoro que encierra exige un compromiso activo por parte de todos, de la sociedad en su conjunto, y el consenso de todos –subrayó- para proteger y blindar ese espacio arqueológico”, concluyó.

María José García-Pelayo ha agradecido a la ONCE esta distinción de enorme valor, que representa una oportunidad para visibilizar y dar notoriedad a Asta Regia y también y por el segundo sorteo que esta organización dedicará a la ciudad durante este año, con motivo de la celebración del 40 aniversario del Circuito de Jerez.

En este sentido, el reconocimiento de Asta Regia en el sorteo de la ONCE representa una oportunidad para proyectar la ciudad como un referente del valor patrimonial y cultural del sur europeo y refuerza el compromiso de la ciudad con su historia, con la proyección del legado cultural y con el futuro de su desarrollo turístico y cultural.

Durante el acto de presentación, la regidora jerezana también ha recordado la labor permanente de la Plataforma por Asta Regia, entidad que ha impulsado esta iniciativa, y ha agradecido a sus miembros el importante papel que continúan realizando a favor de la sensibilización pública sobre la relevancia del patrimonio local.

En cuanto al diseño del cupón dedicado a Asta Regia, se ha ilustrado con una fotografía de la escultura de león funerario, expuesta actualmente en el patio del Museo Arqueológico Municipal. Se trata de una pieza procedente del yacimiento, Mesas de Asta, de la época romana (finales I a.C. – inicios s. I d.C.).

Cabe recordar que con anterioridad, la ONCE ha dedicado numerosos sorteos a la ciudad de Jerez, con la edición de cupones conmemorativos. El más reciente fue el correspondiente al 75 Aniversario de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad, el 24 de marzo de 2024.

