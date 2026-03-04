La ONG jerezana Zapallal prepara su gran almuerzo solidario
Se celebrará el próximo 14 de marzo, en el Restaurante Antonio, a beneficio de los proyectos que la asociación desarrolla en Perú y Bolivia, entre otros países
La Asociación Zapallal (www.zapallal.org) de Jerez celebrará el próximo 14 de marzo, a las 14 horas, su comida anual solidaria en el Restaurante Antonio de Jerez, punto de encuentro de sus socios y simpatizantes. La recaudación será beneficio de la ONG, que el pasado año contribuyó a la formación de 119 maestros de diferentes etnias en la Amazonia peruana y a la educación, asistencia y apoyo pedagógico y social de 83 niños con necesidades especiales en Sacaba, Bolivia.
El precio del almuerzo para los adultos será de 35 euros, y 25 para los niños (hasta 12 años). Para las personas que no puedan asistir, pero quieran colaborar, hay disponible una fila cero: ES85 2100 2239 1002 0026 7073. Información y reservas en: asociacionzapallal@hotmail.com.
Nacida en octubre de 2004 en Jerez de la Frontera, Zapallal es una ONGD aconfesional y apartidista que ejerce su labor de cooperación en Perú, Bolivia y otras regiones con proyectos de alimentación, educación y asistencia a la Infancia, a comunidades Indígenas y a niños y niñas jóvenes con necesidades especiales. Paralelamente, en los últimos años se han ejecutado pequeños proyectos de apoyo a las personas más desfavorecidas de la provincia de Cádiz.
