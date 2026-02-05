Aquajerez realiza trabajos de prevención para evitar que la crecida del Guadalete afecte a la depuradora

Operarios de Aquajerez, la empresa concesionaria del servicio integral de aguas y de la estación depuradora de El Portal, se encuentran trabajando en las actuaciones necesarias para evitar que las instalaciones puedan verse afectadas por la crecida del río Guadalete prevista para las próximas horas.

En un comunicado emitido por el Ayuntamiento, el delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, indicó que existe el riesgo de que el agua del río llegue a un nivel que acabe entrando en las instalaciones, por lo que, en caso de que esto suceda, se adopten medidas para "salvaguardar las infraestructuras y proceder al corte del suministro”. La última vez que se dio este supuesto fue en la crecida del río en 1996.

Por este motivo, el edil señaló que se está trabajando ya en una "labor preventiva" para resguardar esta infraestructura. Por ello, apuntó que la empresa concesionaria "ya está recolocando a su personal y prevenida por si hay que cortar el suministro y declarar que hay un vertido de emergencia a las autoridades”.

Por otro lado, afirmó que el Ayuntamiento continúa trabajando en atender las incidencias que han provocado en la ciudad la sucesión de borrascas, la última es Leonardo, aunque la mayor preocupación sigue estando en la zona rural. No obstante, Espinar aseguró que se ha realizado mucho "trabajo preventivo" que ha permitido que "la situación en el centro urbano ahora mismo esté mucho más controlada, aunque hay cuestiones que se escapan de nuestra posibilidades y de las de cualquier humano”.

En este sentido, se han realizado hasta el momento unas 40 actuaciones para el arreglo de baches y socavones en la calzada y que se está interviniendo tanto en función de lo que comunican los ciudadanos a través del servicio de información municipal 010 como por las incidencias que detecta la Policía Local.

Por otro lado, los operarios de la Delegación de Medio Ambiente continúan con los trabajos de retirada de árboles y ramas caídas producidas por las intensas rachas de viento de los últimos días. Además, se continúan retirando contenedores de zonas inundables como Lomopardo o La Corta, para evitar que puedan ser arrastrados por las aguas.

Finalmente, en el área de Movilidad también los equipos están trabajando en la señalización de zonas que puedan suponer un peligro para el tráfico rodado y peatonal, bien por desprendimientos, zonas inundables, baches, baja visibilidad, ramas en la vía pública, entre otras situaciones.