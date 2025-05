La oposición se pronuncia sobre la refinanciación de la deuda municipal

Tanto PSOE como Vox se han pronunciado tras conocerse que el Ayuntamiento de Jerez se acogerá a una nueva refinanciación de la deuda municipal.

En un comunicado, el portavoz municipal del PSOE, José Antonio Díaz, defendió la medida adoptada por el Gobierno de España señalando que ha ofrecido una "flexibilidad financiera que permitirá al Ayuntamiento disponer de un período de diez años para afrontar su ajuste económico sin necesidad de aplicar recortes drásticos ni medidas traumáticas a la ciudadanía". Por ello, le ha reclamado al gobierno municipal que "abandone el enfrentamiento político y reconozca públicamente la ayuda del Gobierno de España".

El dirigente socialista cargó contra la gestión económica del PP al frente del Ayuntamiento señalando que "ha sido caótica desde el principio" con "derroche, despilfarro, sobresueldos, y una total falta de transparencia". "La ciudad lleva años sin presupuesto y eso tiene consecuencias directas en deterioro de los servicios públicos, en falta de inversiones, carencias en limpieza y en la vida diaria de la gente”, agregó.

Por este motivo, demandó al ejecutivo que "actúe con responsabilidad" y presente "de inmediato" el nuevo presupuesto municipal. En este sentido, indicó: "Ya no hay excusas. La ciudad no puede seguir bloqueada por intereses partidistas y el PP debe gobernar pensando en los ciudadanos, no en su propia agenda política”.

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Fernández, considera que la refinanciación acordada es "un parche". "Es pan para hoy y hambre para mañana. Que no nos vendan que esto es gratis, porque va a costar a los jerezanos cerca de 40 millones de euros más en intereses durante la próxima década”, dijo en un comunicado. Acto seguido, comentó: "Ellos salvan la bola de partido, hacen sus presupuestos y que la deuda, que por cierto ellos mismos han generado junto a otros gobernantes, la pague el que venga después”.

Antonio Fernández, portavoz de Vox en Jerez. / Vanesa Lobo

Por ello, el representante de esta formación consideró que esta refinanciación "no es fruto de una brillante negociación" sino de una medida que "Hacienda está ofreciendo a otros municipios en situaciones similares", de ahí que afirmara que prolongar el pago de la deuda "generará más intereses que pagarán nuestros hijos y nietos” y todo "por no ajustar el gasto municipal a los ingresos reales". “No se puede gobernar como si el dinero cayera del cielo y después pedir ayuda porque no hay para pagar”, indicó.