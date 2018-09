Las oposiciones en el Ayuntamiento serán en el primer trimestre de 2019

No será hasta el primer trimestre del año próximo, si no hay nuevos contratiempos, cuando puedan realizarse en el Ayuntamiento las oposiciones para las 18 plazas de funcionarios anunciadas hace meses. Se ha producido un retraso en las previsiones iniciales del ejecutivo -que barajó celebrar las pruebas esta año para que en diciembre los nuevos empleados tomaran posesión- debido a que se ha alargado en exceso la publicación de la oferta pública en los distintos boletines oficiales, según lo apuntado ayer por la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez. Esto ha provocado que, al descartarse que este año puedan tomar posesión los nuevos funcionarios, ayer se aprobara en junta de gobierno modificar el destino del crédito que había reservado para estas nuevas contrataciones. Esta partida se destinará finalmente a la subida salarial aplicada a la plantilla municipal fijada por el Gobierno central para todos los empleados públicos.

La convocatoria de la oferta pública aún tiene que publicarse en el BOE (Boletín Oficial del Estado), un trámite que espera cumplirse en próximas semanas. Ahora bien, el proceso se retrasó ya que no fue hasta julio cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), a lo que se unió que en agosto tuviera que hacerse una corrección por un error. Y hace una semana se publicó en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta). Pero hasta que no aparezca en el BOE, no comenzará a correr el plazo de 20 días para la presentación de solicitudes. Los exámenes se celebrarán en torno a seis meses después de que concluya, de ahí las estimaciones de que las pruebas se celebren a finales del primer trimestre.

Este retraso conlleva que en el presupuesto de este año se quede libre el crédito consignado para estas contrataciones. El pasado mes de mayo, el gobierno aprobó el gasto necesario para ampliar el capítulo de personal con los nuevos puestos. Sin embargo, en la mañana de ayer se llevó a junta de gobierno dejar sin efecto este acuerdo.

Por lo tanto, los aproximadamente 714.000 euros consignados en el presupuesto de este año irán destinados finalmente a aumentar el sueldo de la plantilla en virtud de la subida salarial fijada en los Presupuestos Generales del Estado para este año para todo el personal de las administraciones púbicas (del 1% desde enero y del 0,75% a partir de julio).

Fue a finales de diciembre cuando el gobierno local aprobó la oferta pública del empleo del año pasado. Son 10 plazas de técnico de administración general (dos de ellas de promoción interna), cinco de policía local, una plaza de subalterno, y dos de auxiliar de administración general (una de promoción interna).