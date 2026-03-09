Oro para Jerez en el concurso de ballet 'Vaslav Nijinsky' Ciudad de Huesca

La Escuela de Música y Danza 'Belén Fernández' de Jerez ha cosechado numerosos reconocimientos en el Concurso de Danza 'Vaslav Nijinsky' Ciudad de Huesca. Un certamen dirigido a jóvenes bailarines en categorías individuales, dúos y grupos de los diversos estilos, abierto a diferentes nacionalidades, en el que han participado 16 alumnos del centro jerzano. Se impartieron además clases magistrales por miembros del jurado y Williams Castro durante el concurso para los participantes.

El jurado ha estado formado por profesionales de la danza de prestigio internacional, como Virginia Valero, directora del Conservatorio Superior de Danza de Madrid 'María de Ávila' desde el año 2006 hasta 2016; Eva López, directora del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila; Williams Castro, profesor especialista del Conservatorio Superior de danza María de Ávila; José Antonio Checa, profesor y bailarín en EEUU; Tamara López, directora de la academia de Sevilla 'Flamencodanza estudio'; la bailarina Daniela Castro, y el bailarín Hervé Ilari, que acaba de ser condecorado por el ministro francés de Cultura Caballero de las Artes y de las Letras en reconocimiento de su carrera artística.

De esta forma, en la categoría senior individual clásico, Gonzalo Toledo ha sido oro con la variación de 'Raymonda'; y Pablo Avilés, plata con el 'Quijote'. En la categoría senior neoclásico grupal: bronce para 'Danza de los Caballeros' (coreografía de Susana Román): Pablo Avilés, Violeta Casas, Irene González, Noemí Mora, Alba Sánchez, Gonzalo Toledo y Helena Ysasi.