Oxfam Intermón presenta en el Campus de Jerez su informe anual sobre desigualdad y pobreza

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha agradecido a Oxfam Intermón que haya elegido a Jerez para presentar su informe anual sobre desigualdad y pobreza, tendiendo la mano a esta organización para seguir coordinando estrategias y líneas de colaboración de cara a avanzar en una sociedad cada vez más comprometida con la solidaridad y el comercio justo.

La regidora ha intervenido esta mañana junto al director general de Oxfam Intermón en España, Francesc Cortada, y el rector de la UCA, Casimiro Mantell, en la apertura de una Jornada de sensibilización y formación a los futuros profesionales de las Ciencias Sociales en el Campus de Jerez, voluntariado y ciudadanía participante.

García-Pelayo ha señalado la trascendencia de una jornada “en la que se va a hacer público el balance en relación a datos de pobreza a nivel mundial. Es importante para Jerez, para Oxfam Intermón y para la Universidad. Jerez es una ciudad extremadamente comprometida con las causas justas, y qué hay más justo que trabajar para que no haya desigualdades. Trabajar con Intermón es una oportunidad de hacer las cosas bien, y mejor todavía si lo hacemos con la ciudadanía. Contamos con un Grupo Motor que es intenso en su trabajo y con el que estamos visibilizando cada día que trabajamos dentro de una red de Ciudades por el Comercio Justo, y que no queremos dejar a nadie detrás”.

También ha recordado que “Jerez cuenta con una Agenda Urbana que tiene cuatro objetivos: un Jerez Productivo, un Jerez Tecnológico, un Jerez Verde, y dentro de muy poquitos días vamos a presentar el Plan Contra el Cambio Climático en nuestra ciudad, y una ciudad territorial y socialmente Igualitaria, y en ese escenario nos encontramos en el día de hoy. Jerez no puede cambiar el mundo, pero sí puede poner su granito de arena”.

En este viernes, la alcaldesa ha reivindicado algunos datos sobre la labor de Jerez como Ciudad por el Comercio Justo, y las alianzas que continúan formalizando nuevos logros en esta materia, señalando que “hay más de 1.300 comunicaciones que se han realizado en esta materia del comercio justo, son más de 40 las empresas de Jerez que trabajan con estos productos, más de 350 actividades realizadas en nuestra ciudad, y por supuesto queda mucho por hacer, y por eso estamos a disposición de Intermón Oxfam, y ambicionamos ser cada día más y mejores”.

Casimiro Mantell ha agradecido la celebración de estas actividades en la UCA, y que la comunidad universitaria pueda ser ese foro de encuentro para apostar por un mundo más justo. Francesc Cortada, por su parte, ha destacado la trayectoria de más de veinte años de Oxfam Intermón en Jerez, con un equipo muy activo, reivindicando la necesidad de estar participando tanto en los espacios globales de participación, como es el Foro de Davos donde están presentes, como directamente trabajando a nivel local, “en una ciudad como Jerez que además es muy solidaria y con muchísimo voluntariado”.

Tras el acto inaugural, Francesc Cortada ha presentado el documento 'Contra el Imperio de los más ricos: defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios', un informe sobre desigualdad y pobreza que realiza Oxfam Intermón anualmente coincidiendo con el Foro de Davos.

Posteriormente, el responsable nacional de Comercio Justo de Oxfam Intermón, Juanjo Martínez, ha ofrecido la ponencia 'Comercio Justo frente a la desigualdad en el comercio internacional'.

Cabe recordar que Jerez cuenta con la certificación de Ciudad por el Comercio Justo y el compromiso del Ayuntamiento con todos los objetivos de este reconocimiento se materializa cada día a través del trabajo que se desarrolla desde el Grupo Motor, en el que el Consistorio está representado a través de las delegaciones de Participación Ciudadana y Voluntariado, y Empleo y Comercio. Forman parte de este Grupo Motor Oxfam Intermón; Coordinadora de ONGDs de la Provincia de Cádiz; Asociación Promoción y Desarrollo (PROYDE); Fundación Madre Coraje; Fondo Social Ecosoje; ASPO, Accion Solidaria con los Pueblos Oprimidos; Cáritas Diocesana de Asidonia – Jerez; Asociación Juvenil Inter; y Ecoherencia.

Una de las líneas que trabaja especialmente el Grupo Motor de Jerez Ciudad por el Comercio Justo es la sensibilización en el ámbito educativo, promoviendo el programa Centros Educativos por el Comercio Justo. Como ha reivindicado la alcaldesa en su discurso de apertura, actualmente Jerez cuenta con cinco centros con la acreditación de Centros Educativos por el Comercio Justo: La Salle San José; La Salle Buen Pastor; La Salle Sagrado Corazón - Mundo Nuevo; SAFA Jerez, y el IES Seritium. El Colegio El Cuco y el IES Andrés Benítez están trabajando para conseguir esta acreditación, y otros como el Colegio Albariza y el CEIP Luis Vives, se han interesado por recibir la información sobre cómo podrían iniciar el proceso.