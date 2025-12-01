Colectivos y ciudadanía respaldan en Jerez el certamen de 'Foto Recetas de Comercio Justo'

La delegada de Participación Ciudadana, Cooperación y Voluntariado, Carmen Pina, ha agradecido a ciudadanía y colectivos su apoyo al III Concurso de Foto Recetas de Comercio Justo, con el que Jerez continúa trabajando en la sensibilización y la consolidación de su certificación como Ciudad por el Comercio Justo. La Sala Paúl ha acogido la entrega de premios del certamen, organizado con la colaboración de Alcampo, y que ha recibido este año un total de 29 fotos recetas participantes, 21 individuales y 8 colectivas.

La comunidad educativa ha estado representada en este concurso por SAFA (que ha recibido la mención por ser el que más recetas ha presentado, con un total de 17), La Salle San José, IES Fernando Savater, La Salle Mundo Nuevo, IES Asta Regia y el IES Lola Flores. También han participado como colectivos el Club Oeste, Cáritas y la Asociación de Mujeres Antonio Jaén.

En las categorías colectivas e individuales, se han presentado todo tipo de propuestas que han destacado por su originalidad y por su respaldo a los valores en los que pretende sensibilizar este certamen.

En este acto, la delegada Carmen Pina ponía en valor las sinergias que una actividad como esta permite. En este caso, la delegada incidía en la sensibilización sobre el comercio justo, la educación, la solidaridad, y también la gastronomía. La delegada ha recordado el protagonismo que tendrá todo lo relacionado con la cocina el próximo año gracias a la Capitalidad de la Gastronomía Española que ostentará Jerez. Para finalizar, todas las personas asistentes al acto disfrutaron de una merienda de comercio justo.

Este año el jurado del concurso ha estado formado por Alfredo Carrasco, de la Asociación Hostelería de Jerez; Vicente García Fernández, del Rancho Cortesano; Pilar Ruiz Rodríguez-Rubio, del Blog Aprendiendo a Cocinar; Ismael Gómez Fuentes, de Alcampo; y Miguel Ángel Ruiz Vela, de Ecoherencia, en representación del Grupo Motor Jerez por el Comercio Justo.