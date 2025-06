Más de 500 pacientes faltan cada día a su cita con su médico de cabecera en el Área de Jerez

Tener una cita con el médico de familia sin tener que esperar semanas para la consulta es una de las mayores quejas de los usuarios. La saturación de la Atención Primaria y la falta de recursos humanos han sido los motivos, según sindicatos y propios trabajadores, que han provocado desde hace años la indignación de los pacientes. Y si bien el sistema falla en muchísimas ocasiones, hay un dato que también hay que analizar: el absentismo de los usuarios.

Los centros de salud del Área Sanitaria Jerez Costa Noroeste y Sierra han registrado durante el primer cuatrimestre del año un total de 614.648 citas, de las cuales 44.894 se perdieron, ya que las personas solicitantes no acudieron y no las anularon previamente. Esto supone un 7,3% de citas no realizadas en los primeros cuatro meses de 2025, una media de unas 500 consultas sin anular al día.

La Consejería de Salud ha hecho varias campañas de llamamiento a la responsabilidad, recordando las múltiples opciones que hay para cancelar la cita en el caso de no poder asistir, dejando dicho hueco para otro paciente.

Para anular las citas asignadas puede acceder a la aplicación Salud Responde, llamar al teléfono 955 54 50 60, en la página web ClicSalud+ o directamente en el centro de salud. En el caso de la atención telefónica Salud Responde (955 54 50 60), una vez acreditada la identidad de la persona interesada, se puede facilitar información sobre citas pendientes y realizar gestiones (solicitud de cambio de fecha o anulación).

Si se ha utilizado la aplicación, para cancelar la visita sólo hay que consultar la sección Agenda sanitaria/Mis citas de ClicSalud+ que muestra las citas pendientes, que aparecen ordenadas por orden cronológico. En ese caso se facilita una copia del resguardo de la cita en PDF, que se puede descargar e imprimir; también en este apartado se puede solicitar cambio de fecha y, de manera evidente, anular la cita.

El médico de familia jerezano Manuel Ortega Marlasca ve a diario cómo no acuden a sus citas los usuarios, llegando a tener incluso ocho faltas en un día. “La gente no se mentaliza ni es consciente del problema. Yo todos los días tengo citas que se me quedan libres, y hay muchos usuarios que lo aprovechan para coger citas en el momento”, declara el médico. Ortega Marlasca lleva un exhaustivo control de sus citas y subraya que “en los últimos años el volumen de citas no anuladas ha ido en aumento, así como las personas que llegan a la consulta sin citas por las mal llamadas urgencias de los centros de salud”.

AviSAS: notificaciones de citas de Atención Primaria

Los usuarios de la sanidad pública andaluza ya pueden recibir notificaciones de sus citas de Atención Primaria, tanto para medicina como para enfermería de familia, a través del sistema de notificaciones 'AviSAS'. Para ello, las personas interesadas deben darse de alta en este servicio y, una vez inscritos, comenzarán a recibir recordatorios de sus consultas, tanto presenciales como telefónicas, el día antes de la cita, si esta se ha solicitado, al menos, con tres días de antelación (72 horas).

Asimismo, el sistema enviará comunicaciones e informaciones de interés de salud como campañas de vacunaciones, programas de detección precoz, etc. También recordará al usuario la posibilidad y conveniencia de modificar la fecha o cancelar su cita en caso de no poder acudir, de modo que esta pueda ser reasignada y aprovechada por otro usuario.

Para darse de alta o suscribirse a AviSAS existen varias opciones: una de ellas es aceptar la invitación a suscribirse, tras recibir un SMS personalizado con el siguiente texto: “Si desea recibir notificaciones del SAS citas, avisos etc., puede solicitarlo en https://avisas.lajunta/12345”. El número identificativo será único para cada ciudadano. Si la respuesta por parte del usuario es afirmativa, queda dado de alta en el servicio de notificaciones generales del SAS (nivel básico) y, por tanto, autoriza al envío de SMS con información de sus citas y así como de otras comunicaciones.

También se puede realizar la suscripción presencial en las unidades de atención a la ciudadanía (UAC) de los centros de salud. Los profesionales administrativos informan, asesoran y guían el proceso de alta completando el formulario digital específico del SAS para este servicio de notificaciones. Esta vía beneficia especialmente a las personas que no manejan bien las tecnologías o no disponen de los medios para hacerlo mediante SMS o App.

También se puede realizar la suscripción por iniciativa propia, a través de la App `Salud Andalucía´, disponible y gratuita para todos los sistemas operativos (IOS, Android, Huawei) para lo que es necesario tener certificado digital -o Qr equivalente- en el móvil, bien disponer de Cl@ve obtenida con nivel avanzado de registro. Los mensajes que se reciben tras esta suscripción contienen información detallada de las citas.