Pacma denuncia una "gestión negligente" en el Centro Municipal de Protección Animal de Jerez

El Partido Animalista Pacma denuncia lo que considera "graves carencias" en la gestión del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) de Jerez, "cogestionado con ATHISA y dependiente de la Servicio municipal de Protección y Bienestar Animal del Ayuntamiento". La denuncia se produce "tras la liberación indebida de una gata sociable por parte del CMPA, tal como ha puesto de manifiesto la Federación por el Bienestar Felino de Cádiz (FABIFECA), que ha presentado un requerimiento formal por estos hechos".

Según ha podido saber el coordinador provincial de Pacma en Cádiz, Marcelino Laínez, el personal del CMPA liberó a una gata doméstica "bajo el argumento erróneo de que era feral, sin haber cumplido los protocolos exigidos por la legislación vigente: ni fue esterilizada, ni identificada mediante microchip, ni recibió la atención veterinaria necesaria. Pocos días después, la gata fue localizada con lesiones compatibles con un atropello. El animal sobrevivió, pero los gastos veterinarios derivados fueron asumidos por la propia federación".

Desde Pacma denuncian que este caso "no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una gestión negligente de las competencias municipales en protección animal". "El Ayuntamiento de Jerez lleva dos años consecutivos perdiendo las ayudas del Ministerio para gestión de colonias felinas por incumplimiento de condiciones, carece de un censo oficial de estas, no colabora con las asociaciones de protección felina de la ciudad, no realiza campañas de formación a las personas alimentadoras ni de concienciación ciudadana, y no ha adaptado ni mejorado las instalaciones del CMPA para una correcta atención a los gatos", sostiene Laínez.

La formación política recuerda que el Ayuntamiento "no está cumpliendo con la normativa vigente para la correcta gestión de gatos comunitarios, tal como exige la Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales, ni con la Ley del Voluntariado o la legislación vigente sobre asociacionismo". Les acusan, además, "de no hacerse cargo de los gastos veterinarios de animales bajo su tutela, como en este caso".

Afirman que a ello se suma "una deficiente supervisión del contrato con ATHISA o la inactividad de la Mesa de Protección Animal", donde hasta 2022 podían participar "asociaciones animalistas locales, Policía Nacional, Policía Local, Seprona, los colegios de veterinarios y de educación social, la fiscalía de medio ambiente, y el delegado municipal".

Desde principios de año, Pacma tiene solicitada una reunión con el delegado de Protección Animal, inicialmente calendarizada para el 20 de marzo y "suspendida ese mismo día por imprevistos". "A día de hoy no se ha propuesto una nueva fecha, lo que demuestra una preocupante falta de voluntad política para abordar los problemas estructurales en materia de protección animal en la ciudad", denuncia el partido.