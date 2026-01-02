Pacma 'vigila' al Ayuntamiento de Jerez

El coordinador provincial del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) en Jerez, Marcelino Laínez, ha mantenido una nueva reunión con el Ayuntamiento de Jerez, en esta ocasión con Carmen Pina, delegada de Protección Animal del consistorio jerezano. Al encuentro, en el que se trataron cuestiones relativas a la protección animal previamente abordadas en otra reunión en el mes de mayo, asistieron también la directora y un técnico de la Delegación municipal.

Entre los temas tratados se incluyeron cuestiones relativas al bienestar y protección de perros, gatos, equinos y aves urbanas, así como la necesidad de reactivar la Mesa de Protección Animal como órgano de participación y coordinación con asociaciones, ciudadanía y cuerpos de seguridad. Pacma reiteró también las aportaciones realizadas al Plan de Emergencias Local, la importancia de ofrecer formación específica en protección animal a la Policía Local, y la preocupación por situaciones de mendicidad con animales.

Asimismo, se abordó la necesidad de salvaguarda del arbolado urbano y el entorno natural, entendiendo la protección animal como "parte inseparable de una política municipal de respeto ambiental y bienestar colectivo".

Desde Pacma valoran de forma positiva el desarrollo de la reunión y destacan la actitud de escucha y la disposición manifestada por Pina. La formación política subraya que este encuentro se enmarca en una línea de continuidad institucional iniciada meses atrás y confía en que se traduzca en avances concretos y medibles.

Laínez anuncia que realizará un seguimiento activo de los compromisos adquiridos, reiterando su voluntad de colaboración con el Ayuntamiento de Jerez para mejorar de forma efectiva las políticas municipales de protección animal y ambiental.