“Sigo grabando discos porque me da la vida, no por competir ni por ganar dinero”

Reconozco que cada vez que voy a casa de Paco Cepero, se ven menos las paredes de su hall. Al fondo la Medalla de las Bellas Artes concedida por el Rey Juan Carlos en 2003, y junto a ella la Medalla de Andalucía. A un lado el título de Hijo Predilecto de su ciudad, a otro reconocimientos en La Unión o en la provincia de Cádiz. Los últimos, el Castillete concedido en Barcelona y el máximo galardón del Festival de Lo Ferro. “Ya no sé dónde poner tantos premios”, relata. Sin embargo, toda esa pléyade de reconocimientos no le han mermado sus inquietudes, pues a sus 81 años acaba de finalizar su último disco.

–’Made in Cepero’, el título lo dice todo...

–(Risas) La verdad es que sí. Todo lo que escuchas en este disco es Cepero, por eso no me he complicado la vida. Además, el título me gusta.

–¿Cómo catalogaría el disco?

–Bueno, en este disco me he abierto más y he tratado de sentirme músico y a la vez flamenco, porque el flamenco lo llevo en mi sangre. Soy transparente y sé que a todo el mundo no le voy a gustar, hay gente a la que le encanto y otras a la que no. Tengo suerte de que los guitarristas me dan mi sitio, y cuando cumples edad, te das cuenta que todo el bagaje que has hecho durante tu vida está ahí y hay gente que lo utiliza.

–Con una carrera tan extensa y productiva, ¿le quedan ideas todavía para crear?

–Gracias a Dios eso no lo he perdido, y cada día me levanto con ganas de componer y escribir, no he perdido la ilusión. Ahora estoy preparando una cosita con Ana Rancapino, por ejemplo. Yo cada día me preocupo por estudiar con la guitarra y procuro seguir aprendiendo.

–Y a nivel de flamenco, ¿qué le queda por grabar?

–En el flamenco lo tengo hecho todo, rondeñas, tarantas, soleá, guajiras, seguiriyas, bulerías no sé cuántas he hecho, tanguillos, tangos...Sin olvidar el flamenco, que es mi vida, en este disco he hecho dos bulerías nuevas y una alegría. También composiciones mías, se ve más el Cepero músico. Incluso ya, fuera de lo que es el ámbito de la guitarra, he metido una balada y una salsa.

–¿Y qué busca hoy por hoy cuando publica un disco nuevo?

–Evidentemente, dinero con los discos no, eso ya pasó a la historia, hoy día no se gana dinero con los discos, al revés, te cuestan. Tampoco estoy para competir con nadie, yo sólo grabo porque a mí la guitarra y crear me dan la vida. De hecho, sigo trabajando hasta que Dios quiera. No voy a ser eterno, pero ahí sigo, aunque ahora intento centrarme más en la docencia y en ayudar a todo el que venga a mi casa. Hasta que Dios me tenga aquí, seguiré siendo Paco Cepero y todo eso está reflejado en este disco.

–Hábleme más de este trabajo.

–Bueno, he hecho diez temas y los he grabado en Chiclana, en los estudios de Audotracking, con José Antonio Espinosa como ingeniero de sonido. He contado con los arreglos de Diego Magallanes, que también me ha echado una mano en los coros junto a Ana Rancapino y Paco Habano. También quiero dar las gracias a José María Castaño, que me ha escrito un texto muy bonito y muy jerezano, y a Moncho Borrajo, que ha sido el autor de la portada. Cuando se enteró que iba a sacar nuevo disco, me llamó y me ha hecho una obra muy original, con mi ojo dentro de la boca de la guitarra. La verdad es que estoy contento y que con 81 años tenga ya un nuevo disco en la calle, es un orgullo. Además, estos días me han dedicado muchas cosas en Facebook compañeros guitarristas y aficionados y eso te halaga.

–Ha dicho que en este disco canta otra vez, ¿por qué lo ha hecho?

–Porque toda la vida he hecho mis canciones para los demás, y siempre que me escuchaban cantarles el tema, me decían: ‘maestro, ¿usted por qué no graba cantando? Pero claro a mí eso nunca me ha gustado, no quería que la gente pensara que yo lo quería hacer todo; y eso me daba vergüenza. Ahora, a estas alturas de mi vida, no me preocupa y quería que la gente conociera esa faceta mía. Quizás está fuera de contexto meter una balada y una salsa en un disco de guitarra, pero está en el contexto Paco Cepero. Y que conste que lo he hecho con todo el respeto, y entiendo que alguien diga, ‘a mí me gusta la guitarra, pero este tío cantando, no me gusta’.

–De cualquier modo, usted ya cantó en su anterior disco, en ‘Vivencias’...

–Sí, ya en ‘Vivencias’ metí un tema, lo hice en televisión y a la gente le gustó, por eso he decidido repetir. Además, la salsa era una promesa a un amigo de la televisión cubana.

–Está usted muy activo en las redes sociales porque hace poco me llegó un vídeo con unas frases suyas...

–La vedad es que yo no estoy muy puesto en eso de Instagram y cosas de esas, pero sí es verdad que hace poco me hizo una entrevista Pituquete, guitarrista chileno afincado en Cádiz, y una de esas respuestas se ha hecho popular. Según me han dicho tenía más de siete millones de visualizaciones, que eso es una barbaridad.

–Ha estado usted recientemente tocando en Guadalcacín, enZamora y ayer sábado actuó en Alcalá. Sigue usted al pie del cañón...

–La verdad es que eso se lo tengo que agradecer a Dios, como siempre digo. Tengo 81 años y sé que ya tengo una edad, pero sigo sintiéndome bien tocando encima del escenario. Además, todos estos temas que he grabado en el disco, me subo a un escenario y los hago, ahí no hay trampa ni cartón. Ahora, tampoco voy a volverme loco porque tengo una edad. Con decirte que el otro día fui a Zamora y cuando venía de vuelta le dije al que venía conduciendo: ‘Para mí que he nacido en el coche’ (risas), de lo de kilómetros que habíamos hecho. A ciertas edades, tantas horas de coche, no compensa.

–En Guadalcacín tocó a Manuel de la Tomasa, debe ser una sensación extraña acompañar a otra generación....

–Pues mira, si te digo la verdad, me sentí muy bien, y tuve que apretarme los machos. Es muy bonito ayudar a los jóvenes porque al fin y al cabo ellos son los que van a coger el legado y retomar nuestro flamenco, por eso hay que echarles una mano.

–Hace poco estuvo en Barcelona recogiendo un galardón, también en La Palma, donde le nombraron mantenedor de las fiestas de la vendimia...No se cansa de recoger premios...

–Eso es lo mejor que te puede ocurrir como artista, que la gente se siga acordando de ti y siguiendo tu carrera. También este año estuve en Lo Ferro, donde me trataron fenomenal, y bueno, intento disfrutar de todos los reconocimientos que me hacen.

–¿Se muerde ahora más la lengua que antes?

–Si te digo la verdad, sí. Intento no meterme en muchos fregados, pero hay veces que son superiores a mí. A mí me gusta ir de frente y bueno. Es como lo de los premios Grammy de flamenco...Quizás en otro tiempo, me hubiera lanzado, ahora prefiero callarme.