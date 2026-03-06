Paco Lara regresa a Jerez para ofrecer un concierto en el Festival Off de La Guarida

El guitarrista jerezano Paco Lara ha regresado a Jerez para ofrecer este sábado 7 de marzo a partir de las 21 horas un concierto en La Guarida del Ángel dentro de la programación del XV Festival Off. El músico, que fijó hace nueve años su residencia en la ciudad australiana de Newcastle, en Nueva Gales del Sur, ha vuelto a su ciudad natal para preparar la gira que en apenas unos meses iniciará con Los Delinqüentes con motivo del 25 aniversario de la fundación del grupo.

Paco Lara ha agradecido a Mario González, responsable del Festival Off, su presencia en esta edición, que en este quince aniversario ha ofrecido una programación de gran nivel dando acomodo a artistas de distinta índole. "La verdad es que me hace mucha ilusión volver a tocar en mi tierra, porque llevo ya nueve años en Australia y bueno, tocar en Jerez es siempre una bendición, y más si cabe de la manera en la que lo voy a hacer, rodeado de gente a las que aprecio muchísimo".

El guitarrista ha preparado un concierto que dividirá en dos partes, una primera con un talante mucho más flamenco "en la que tocaré por soleá, tarantas y bulerías", comenta, y una segunda parte en la que dará rienda suelta a su creatividad con la participación de varios músicos invitados. En concreto, compartirán escenario con el jerezano el percusionista Perico Navarro, el bajista Ricardo Piñero, y la cantaora Rocío Parrilla.

Asimismo, el mayor de los hermanos Lara ha invitado también al guitarrista jerezano Diego Pozo 'El Ratón, "con el que queremos hacer también unos temas de guitarras conjuntos".

Paco Lara (Jerez, 1974) es un guitarrista jerezano forjado en la famosa academia de guitarra de los maestros Manuel Lozano 'El Carbonero' y José Luis Balao, una escuela por la que han pasado casi todos los guitarristas actuales de la ciudad. Comenzó a tocar la guitarra a los 8 años, y con apenas 16 ya había participado en la grabación de los discos de su hermano José Lara. Ha realizado giras internacionales con el maestro Paco Cepero, además de formar parte del elenco musical de grupos como El Barrio (de 2000 a 2003) y Los Delinqüentes (de 2007 a 2011).

Aparte de su habilidad como formidable solista, Paco también ha apuntado su conocimiento musical acompañando el cante, trabajando con artistas de la talla de Beni de Cádiz, El Torta, Capullo de Jerez, La Macanita, Remedios Amaya, José de los Camarones, etc.

El jerezano cuenta con dos trabajos discográficos en solitario "The Andalusian Guitar", que se lanzó oficialmente en 2020, y 'Duende', publicado en 2022, y con el que ha contado con el respaldo del Consejo de Australia para las Artes, girando por diversas ciudades del país.

El precio de las localidades es de 15 euros y se pueden adquirir en la propia Guarida del Ángel antes del concierto o a través de la web del Festival Off.