Los padres del CEIP San José Obrero, indignados con la Consejería de Educación

La publicación en la jornada de este martes de la resolución del procedimiento de admisión, para entendernos, las listas de admitidos y no admitidos en los colegios de la ciudad, ha traído consigo una noticia negativa para la comunidad educativa del CEIP San José Obrero, que junto a otros seis centros más habían sido los únicos en tener más solicitudes que plazas en el pasado proceso de escolarización.

En concreto, el colegio jerezano había tenido 40 solicitudes para una sola línea, es decir 25 plazas, una cifra llamativa porque, al contrario de lo habitual, cuando las familias ven que el número de matrículas en un centro puede ser alta y por tanto, deben acudir al sorteo, optan (hoy día que hay plazas de sobra en casi todos los centros) por buscar otra alternativa.

Es esta, curiosamente, una de las reivindicaciones que desde la Flampa y muchos sindicatos se han realizado en los últimos años, pidiendo a la Junta que no condicione el proceso de escolarización concediendo y quitando líneas a los centros antes del mismo.

Sin embargo, en el caso del CEIP San José Obrero, el trabajo intenso del Ampa El Camino, encabezado por una nueva junta directiva, había conseguido convencer a muchos de las posibilidades del colegio, teniendo en cuenta que los precedentes hablaban, en el caso de tener 40 solicitudes, de una ampliación de líneas. Esta situación ya se produjo el curso pasado en el CEIP El Membrillar, que tuvieron 37 solicitudes para 25 plazas y la Consejería les concedió una segunda línea.

Lejos de repetir la historia, los padres y madres del CEIP San José Obrero han visto cómo la Consejería ha reubicado a los 15 alumnos excedentes en el CEIP El Membrillar, que había tenido 26 solicitudes para 50 plazas. Así las cosas, el curso que viene el colegio contará de nuevo con una sola línea, 25 alumnos, de los cuales 3 plazas son para estudiantes con necesidades educativas especiales.

Desde el Ampa El Camino lamentan "que se haya optado por esta decisión y no se haya hecho lo mismo que el año pasado", y anuncian movilizaciones al entender que no se está siendo justos con el centro. Además, consideran que "nuestro colegio, que tuvo hasta hace poco tres líneas, está lo suficiente preparado como para albergar a una línea línea más". ¿Por qué el año pasado se hizo y este año no?", se preguntan desde la asociación de padres y madres del centro.

Se da la circunstancia de que dicho centro sufrió hace ahora seis años una amplia remodelación, tanto en la zona de Infantil como la de Primaria, retirándose, después de más de una década, las aulas prefabricadas del centro.

En principio, el Ampa ya ha anunciado que en la mañana de este miércoles colgará pancartas reivindicativas en los accesos al centro, pero además han convocado una concentración a las puertas del mismo para el próximo 24 de mayo de 8.30 de la mañana a 9.30 horas.