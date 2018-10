'La pajarita roja' de José Manuel Reyes

Pintura realizada mediante óleo sobre tabla. La pintura figurativa, aquella que representa lo real en sus más diferentes formas, nos ofrece en esta obra una serie de elementos que informan claramente de lo que el pintor quiere mostrar y enseñarnos. El artista no se anda con rodeos; coloca el modelo en el centro del soporte, en este caso una tabla, y la pinta con absoluta claridad, con manifiesta fidelidad; dejando que desprenda todo lo que realmente representa, una simple pajarita de papel en un brillante color rojo. No hay nada más. Se trata de representar con todo realismo esa figurita, entrañable, cotidiana y tremendamente cercana, que nuestros padres y abuelos nos hacían de pequeños cuando, todavía, las nuevas tecnologías, las redes sociales y las aplicaciones de los móviles, no nos atrapaban y nos hacían tan dependientes.

José Manuel Reyes, con su apabullante capacidad artística, con su dominio de la técnica pictórica, nos deja la representación de una pajarita pintada con el mayor realismo, de forma casi fotográfica. En la obra, la mirada, acude directamente al elemento central, la pajarita. La vista encuentra un objeto pintado de forma real, sin desvirtuaciones; la figura aparece en todo su esplendor. Las huellas de su realización se notan perfectamente; los dobleces que se utilizan para confeccionarla son ilustrados perfectamente; se observan los pliegues geométricos y se representa el objeto de forma total y absoluta; con un mágico rigor ilustrativo y dejando constancia la fidelidad a la realidad que representa.

Pero, el artista plantea, además, una serie de elementos que sirven de apoyo a la representación de la propia pajarita. Junto a la fuerza del color rojo, que atrapa la mirada y acentúa el valor ilustrativo de la misma, el pintor se vale de otras situaciones pictóricas que acentúan el realismo del motivo. El fondo no sólo sirve para destacar la propia figura, sino que éste es tratado con un juego de colores, de formas inconcretas y de manchas abstractas que, junto con cuatro líneas paralelas, conceden una gran potencia a la propia realidad de la pajarita. Estas manchas, con las rayas perfectamente rectas, permiten que lo real encuentre otro contrapunto para acentuar aún más el conjunto de la obra y hacer resplandecer la poderosa figura.

Estamos ante una obra salida de los argumentos artísticos de un pintor con un dominio total de la escena; autor de una pintura figurativa que no se queda sólo en mostrar fotográficamente un elemento cotidiano sino que crea un escenario donde se asoman muchas más circunstancias estéticas y artísticas.

Consideraciones didácticas para Alumnos

Se recomienda al ALUMNO espectador que intente confeccionar una pajarita de papel; que observe su composición y se detenga en las formas geométricas que posibilitan. Después sería bueno que dibujara, con líneas básicas, dicha pajarita y la pintara de colores; de distintos colores. Al mismo tiempo, en un papel aparte podrá extender varias manchas de color. Una vez efectuado ese juego colorista, podrá RECORTAR la pajarita pintada y PEGARLA en el papel manchado de color. Obtendrá una composición entrañable al mismo tiempo que bella.