Palma de Mallorca presenta en Bruselas su candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031

l alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación de la candidatura de Palma a capital europea en Bruselas.

La ciudad española de Palma de Mallorca presentó este martes en el Parlamento Europeo su candidatura a convertirse en Ciudad Europea de la Cultura en 2031, en un acto al que acudieron, entre otros, el alcalde de la localidad, Jaime Martínez, y la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens.

"Argumentos para convencer al jurado no faltan. Palma es una ciudad mediterránea con alma europea; una ciudad que ha sido puerto, frontera, refugio y punto de partida que constituye una mezcla viva y dinámica de lengua, pueblos, tradiciones, arte y cultura", dijo Martínez en su discurso de presentación celebrado en la Eurocámara.

Se trata de "un reto que además de extraordinario e impresionante es ilusionante, desafiante y transformador para nuestra ciudad", aseguró el alcalde.

Al acto acudió también el arquitecto Antoni Barceló, quien expuso la reforma que está diseñando de la Plaza Mayor de Palma de Mallorca.

Pero el objetivo de la ciudad no es "optar por lo fácil", promoviendo únicamente a artistas consolidados como Barceló, Joan Miró o Bernat Reüll, sino "llevar la cultura allá donde aún pueda inspirarse", afirmó el alcalde.

La presidenta autonómica añadió que la candidatura de Palma de Mallorca "es una apuesta para que los ciudadanos de las Islas Baleares recuperen también espacios y patrimonio".

Junto a Palma de Mallorca, también optan a la capitalidad europea de la cultura otras ciudades españolas como Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, León, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Oviedo, Toledo y Vitoria.

"Viniendo de una isla mediterránea, siento una conexión con Baleares", afirmó también la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, en una mensaje de video.

Precisamente a Malta le corresponde elegir cuál de sus ciudades será la otra capital europea de la cultura en 2031.