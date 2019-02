"Esto es un palo muy gordo pero no perdemos la ilusión"

Un sueño muy dulce se hizo realidad en septiembre de 2011, 'Bomboneka'. Aunque los orígenes se remontan a la década de los 90 del siglo XX, al tostadero de frutos secos con el nombre de 'Ahumada'. Los dueños de la firma se querían jubilar y las jóvenes emprendedoras Denia Pineda y Pilar Álvarez se hicieron con el traspaso. Aprendieron el oficio a base de mucha constancia, horas y empeño por ofrecer la máxima calidad.

"Lo vimos como un negocio que tenía muchas oportunidades y que podría mejorar bastante. Nos animamos a coger el traspaso y nuestra ilusión siempre había sido poco a poco ir convirtiéndonos en una tienda más gourmet. Le vimos muchas posibilidades a recuperar el tueste artesanal, a que eso no se perdiera. Los sabores, la calidad de ese tueste pues no se ven por aquí, es algo diferente", contó ayer a este Diario Denia Pineda.

La primera tienda se abrió en Rota en 2012 y un día paseando por Jerez vieron un local que les gustó en la calle Larga. Y se lanzaron a inaugurar en 2013. "Siempre con la intención de mejorar, ofrecer productos nuevos, frutas deshidratadas, café, té, mantener la calidad de los frutos secos con tueste diario...".

Sin embargo, la madrugada de ayer miércoles, un incendio provocado en principio por un cortocircuito calcinó la tienda jerezana. "Pues ha sido un palo muy grande, muy gordo. Quién se lo iba a imaginar. Te levantas por la mañana.... y toma. Todavía estoy en shock. Cuando vi la tienda calcinada no me lo podía creer, todas las ilusiones se han quemado. La ilusión no la perdemos pero esto ha sido un palo. Es un gran obstáculo, aunque por nuestro carácter no nos vamos a venir abajo".

"Pero lo más importante -subraya- es que no ha habido daños personales, ya lo demás veremos cómo lo afrontamos. No sabemos qué vamos a hacer en el futuro con la tienda. Todo ha sido muy bochornoso y nos tenemos que sentar a hablar, a ver qué hacemos. Es muy pronto. Vamos paso a paso".

La tienda de Rota también sufrió un incendio en 2012, "pero no nos desanimó. Con los años que llevamos en esto, te encuentras con tantos problemas que al final lo que hay que hacer es seguir para delante y ponerle ilusión a las cosas", dice Pineda.

Pineda destaca que a pesar de lo sucedido en Jerez, los clientes pueden seguir adquiriendo los productos en la web de la 'Bomboneka' (www.bomboneka.com). Frutos secos tostados para disfrutar y para regalar como bien apunta la web 'Cosas de Comé', donde se desgrana la esencia de esta firma.

A pesar de todo lo que ha sucedido, "estamos orgullosas de haber creado 'Bomboneka'. Nos ha aportado muchas cosas, mucha información y hemos aprendido bastante".