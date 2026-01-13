¿Qué pasa con el millón de naranjas de Jerez? Segunda fase de recogida para producir cosmética y biogás

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos y de la concesionaria de Parques y Jardines, OHL-Ingesan, ha comenzado la segunda fase de la campaña anual de recogida de naranjas del viario público, una vez que el pasado mes de noviembre ya se llevó a cabo una primera parte de este proceso de recolección en las calles del recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos.

Tras las fiestas navideñas, la semana pasada se reanudaron estos trabajos para realizar un recorrido completo por todas las barriadas de la ciudad, hasta completar la recolección de los frutos de unos 10.000 naranjos con los que cuenta Jerez, según los datos de Medio Ambiente.

La retirada de las naranjas amargas de las calles se realiza por razones de seguridad, higiene y salud pública. Por un lado, las naranjas, si caen al suelo, pueden provocar accidentes entre los peatones, además de generar suciedad persistente en el pavimento. También es una medida para impulsar la salud pública, evitando que estos frutos, no aptos para el consumo, puedan pudrirse en las calles atrayendo a insectos y generando malos olores.

Desde el Ayuntamiento se agradece a los comerciantes, hosteleros y a la ciudadanía en general, su colaboración para facilitar a los operarios la realización de esta retirada de naranjas. La empresa de gestión de parques y jardines se encarga de estos trabajos, según está estipulado en el pliego de condiciones.

El naranjo amargo es una de las especies más abundante del arbolado urbano de Jerez y en cada campaña se suelen retirar alrededor de un millón de naranjas agrias que se procesan para destinarse a distintos tipos de productos relacionados con la cosmética, la alimentación animal, biogás y esencias alimentarias, entre otros.