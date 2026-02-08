Patrimonio autoriza una veintena de reformas de viviendas y locales para nuevos negocios en el casco histórico de Jerez

La comisión local de Patrimonio Histórico ha autorizado alrededor de una veintena de propuestas de intervención, la mayoría relacionadas con reformas de viviendas y locales del centro histórico, algunos de ellos para destinarlos a la apertura de nuevos negocios.

Entre las actuaciones aprobadas figura la adecuación de un local de la plaza Esteve como establecimiento de comidas para llevar y de otro en calle Sevilla para un nuevo centro de estética, así como la reforma de un bar cafetería de la Plaza de las Angustias y la ampliación de su actividad a un local colindante.

También se ha dado el visto bueno a la intervención solicitada en una finca en mal estado situada en la Plaza del Mercado, donde se realizarán actuaciones de conservación y protección patrimonial de parte del muro de cerramiento, así como la ejecución de medidas de seguridad que eliminen el riesgo de desprendimientos hacia la vía pública. Se prevé, además, la limpieza del solar y la retirada de escombros, materiales de desechos, basura o desperdicios, desbrozando y limpiando las malezas existentes.

En este mismo emplazamiento, se ha dado luz verde a la terminación de las obras de rehabilitación de la finca de la Plaza del Mercado 11, una vez obtenidas todas las autorizaciones de las administraciones competentes.

En materia residencial, se ha dictaminado a favor de la propuesta de cambio de uso de un local comercial de la calle Arcos, que pasará a convertirse en una vivienda, y de otro situado en la calle San Francisco de Paula para destinarlo también a vivienda y a oficina privada.

Del mismo modo, se han autorizado las obras de reforma de dos viviendas situadas en un edificio del barrio de San Pedro, en la calle colindante con la trasera de la Parroquia que da nombre al barrio. Se trata de una edificación de tres plantas de altura, más una baja, con uso general de residencial compatible, si bien en planta baja se desarrollan actividades administrativas correspondientes a la propia Parroquia. También se ha dado el visto bueno a la segunda fase de las obras que se van a llevar a cabo en una finca de la calle Gaitán, consistentes en el arreglo de su fachada y la adecuación interior del local.