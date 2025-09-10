El patrimonio bodeguero como motor económico se analiza en el Ateneo de Jerez

El Ateneo de Jerez continúa su programación dentro de las II Fiestas de la Vendimia del Ateneo de Jerez que se celebran entre el 1 y 14 de septiembre coincidiendo con las Fiestas de la Vendimia de la ciudad. La siguiente cita es este jueves 11 de septiembre con la conferencia 'El patrimonio bodeguero como motor económico' de la mano de Juan Gómez Benítez, un portuense enólogo, investigador y doctor en ciencias químicas, que ha desarrollado su carrera profesional en la Universidad de Cádiz y en el grupo bodeguero Osborne.

La conferencia comenzará a las 20 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8. La entrada es libre hasta completar aforo. Tras la conferencia se ofrecerá un Jerez de honor a las personas asistentes.

El patrimonio bodeguero, conformado por bodegas, actividades y conocimientos vitivinícolas, representa un valioso recurso para el desarrollo económico de una comarca como la del Marco de Jerez. Este legado impulsa la economía local mediante el enoturismo, la generación de empleo y la exportación de vinos, entre otros temas. Las bodegas del Sherry conservan técnicas artesanales, atraen visitantes y dinamizan la hostelería y la gastronomía de la zona convirtiendo su patrimonio en estrategia clave para fomentar el desarrollo sostenible y competitivo de la comarca.

Juan Gómez Benítez, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Cádiz, ha sido director del Departamento de Investigación del Grupo Osborne durante 18 años, ostentando una gran responsabilidad en investigación, formación y medio ambiente dentro de las empresas del grupo. Desde hace 27 años se dedica a la docencia e investigación en la Universidad de Cádiz donde ha sido Profesor Titular en el área de Tecnología de los Alimentos, especializándose en tecnología e ingeniería enológica y análisis sensorial. Actualmente es Profesor Colaborador Honorario.

Gómez ha sido presidente de la Asociación Andaluza y de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos, y vicepresidente de la Unión Internacional de Enólogos. Igualmente ha sido presidente de formación de la OIV, organización internacional de la viña y el vino. En la actualidad es el presidente del Patronato de Evaluación de la Conformidad y Certificación Agroalimentaria del Consejo Regulador del Marco de Jerez.

En esta conferencia, Juan Gómez Benítez analizará la importancia del patrimonio bodeguero de la comarca del Sherry, centrándose especialmente en la ciudad de El Puerto, donde ha desarrollado su labor profesional, y mostrará la importancia que este patrimonio supone para el fomento de la comarca vitivinícola del Marco de Jerez.