Pedro Caldas, premio Barco de Vapor 2024: “Me emociona saber que algún niño ha leído el libro tres veces”

En 2024, el jurado del premio Barco de vapor, uno de los más prestigiosos en literatura infantil, decidió concederlo a Pedro Caldas (Sevilla, 1973) por su novela titulada La leyenda del samurái y la mariposa azul, una historia ambientada en el Japón medieval.

Pregunta.–¿Te sentías atraído por la cultura japonesa?

Respuesta.–Siempre me ha atraído Japón por el misterio que lo rodeaba, por el aislamiento que tuvo en ciertas épocas y el misterio de saber qué había detrás de esa frontera. Aunque la idea de la novela me la dio mi hijo al pasar por la puerta de un restaurante en Málaga donde había una figura de un samurái con las palmas de las manos unidas. Al parecer faltaba una mariposa. Mi hijo exclamó: “Papá, ya sé dónde está la mariposa”.

P.–¿Ha sido laborioso el trabajo de documentación?

R.–Ha sido laborioso, pero también bonito. He leído novelas, he visto documentales, algunos sobre la naturaleza en Japón. Y libros sobre paseos por el bosque, sobre mitología. Como he tardado varios años en escribirlo, ha sido algo gradual. En la novela se vuelca un cinco por ciento de los que he leído

P.–Llama la atención la defensa que haces de la contemplación y el respeto por la naturaleza. Y también por los pequeños detalles de nuestro alrededor.

R.–Hay una parte de mí que se vuelca en el libro. Voy a contar algo que no he dicho nunca: cuando empecé a escribir el libro, yo tenía un acúfeno en el oído. Lamenté la falta de audición y comencé a apreciar cosas que antes no apreciaba. Empecé a escuchar música clásica para relajarme del ruido. Eso me llevó a algo que aparece en el libro, a tomar conciencia de la belleza que nos rodea y la dificultad que tenemos para apreciarla.

P.–Los protagonistas del libro son un samurái y una niña. ¿Qué relación existe entre ellos?

R.–Entre los dos hay una gran diferencia de edad y los dos vienen de mundos contrapuestos. Esas diferencias hacen que surjan conflictos que en algunos momentos son divertidos. La relación va evolucionando hasta que las dos posturas vayan aproximándose.

P.–Cada uno entiende la misión sobre la mariposa de forma diferente…

R.–Efectivamente. El samurái tiene muy claro que sirve a los deseos de su señor y la niña lo percibe como una falta de humanidad

P.–En la novela se nos habla de leyendas como la del horrifante, los tragatormentas. ¿Son leyendas que existían en la mitología japonesa o se deben a tu imaginación?

R.–Completamente a mi imaginación. Tenía dos opciones: ser fiel a la mitología o ser fiel al “a ver qué pasa”. Esa fascinación de abrir una puerta me motivó mucho más.

P.–¿Pueden entender los lectores españoles el pensamiento oriental? ¿Qué diferencias encuentras con la vida occidental?

R.–Sobre todo, el respeto a la naturaleza que está presente en el sintoísmo. Ellos entienden que no hay una separación entre las personas y la naturaleza, sino que todos somos iguales. Al mismo tiempo he intentado dar a la novela cierto ritmo pausado, como de contemplación.

P.–No sé si has escrito el libro con la intención de que el lector obtenga alguna enseñanza.

R.–Yo soy muy contrario a la demagogia. Para mí dar al lector una enseñanza es como disminuirlo. No estoy aquí para enseñar a nadie. Puede que en el libro haya respeto a la naturaleza y a otras personas, pero no es algo que yo me planteara como enseñanza.

P.–Ya han pasado unos meses desde la obtención del premio. ¿Has tenido ocasión de conocer la opinión de los lectores?

R.–Sí. Me hace mucha ilusión cuando me entero de algunas. Las críticas pueden ser buenas, pero me emociona saber que algún niño ha leído el libro tres veces o que buscan una segunda lectura para entender aspectos que no habían captado en la primera. También me gusta que haya adultos que la han leído y les ha gustado. Es una novela que los adultos pueden leer sin miedo.

P.–Has publicado anteriormente libros de poesía, novela para adultos y ahora ganas este premio de literatura infantil. ¿En qué género te encuentras más a gusto?

R.–Lo que más me gusta es el género fantástico porque te permite decir mucho con muy poco, como el lenguaje simbólico. Lo llamo lenguaje fantástico, pero podría decir lenguaje poético y me quedaría igual de a gusto. Y lo podría contar tanto en literatura infantil como para adultos. En mi anterior novela, trato el tema de la inmigración, pero utilizando el realismo mágico.