Pedro Pacheco: “Pepe es insustituible, nos va a costar mucho hacernos a la idea de que no está”

Pedro Pacheco ha lamentado la muerte de Pepe Ballesteros, una persona con la que mantenía una estrecha relación. “Terminé y empecé el año con el fallecimiento de dos familiares, y ahora ha muerto un gran amigo”, admitía bastante afectado.

“Conozco a Pepe y a los hermanos Ballesteros desde que tenían la antigua venta en la glorieta de La Granja, y para mí era un gran amigo”, explicaba. “Todavía no me lo creo, porque era una persona muy joven, trabajadora, es un palo muy duro”.

Para Pacheco, “Pepe es una figura insustituible en la Venta Esteban, primero porque era muy extrovertido y era el que visitaba todas las mesas, y siempre tenía un chiste para cualquier situación. Era la contraposición a la seriedad de los demás hermanos. Además, Esteban y él se complementaban muy bien, porque son los que atienden al público. Nos va a costar trabajo ir allí sin Pepe”, añadió.

Para el ex alcalde el hostelero jerezano “trabajaba como el que más, como todos, y era el que hacía más kilómetros en la Venta, no paraba de ir de un lado a otro siempre”, recuerda entre risas. “Además, era el jefe de compras, o sea, que todo el pescado, la carne y los vinos pasaban antes por sus manos”.

“La Venta Esteban es un poco de atracción gastronómico que tiene Jerez, porque en verano viene gente de todos los sitios, e incluso durante el año hay gente de Sevilla que viene porque está cerca por la autovía. Espero que la muerte de Pepe no les afecte, porque ya digo que era una persona muy importante en su día a día”, concluye.