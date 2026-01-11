Las redes se inundan de recuerdos y homenajes al hostelero Pepe Ballesteros

La repentina muerte del hostelero jerezano Pepe Ballesteros ha levantado una oleada de reacciones en la ciudad. Desde que se conoció la noticia han sido numerosas las muestras de cariño hacia Pepe y su familia por parte de personas e instituciones, tanto de Jerez como de la provincia e incluso de toda Andalucía.

Una de las primeras reacciones fue de la alcaldesa de la ciuda, María José García-Pelayo, quien se refirió a él como “un grande de la hostelería de Jerez”, y “un gran amigo”. Laprimera edil reconoció que “Pepe Ballesteros ha sido parte de la vida de muchos de nosotros y hoy estamos rotos por su fallecimiento. Divertido, amable, trabajador. A sus hermanos, a su familia, mi abrazo más sentido”.

Un recuerdo a su persona tuvieron también desde el PSOE, a través de su portavoz José Antonio Díaz, quien lo calificó como “un gran profesional de la hostelería, pero aún más grande como persona para los que tuvimos la suerte de tratarlo”. Los socialistas han anunciado también que llevarán a pleno la propuesta de denominar la rotonda de la Venta Esteban con el nombre de Pepe Ballesteros.

Reacciones hubo también desde VOX Jerez, quienes lo consideraban “uno de los grandes exponentes de la hostelería de Jerez. Alegre, trabajador incansable y querido por todos los jerezanos y miles de visitantes que han pasado por la Venta Esteban”.

Dentro de la política también quiso recordarlo Ganemos-La Confluencia quien dijo de él que era “un referente. Su trabajo, su cercanía y su eterna sonrisa quedarán para siempre en el recuerdo de Jerez”; la Delegación Territorial de la Junta en Cádiz, Diputación de Cádiz y hasta los consejeros de Turismo, Arturo Bernal, y Presidencia, Antonio Sanz. El primero aseguró que “nos deja Pepe, alma de Venta Esteban, que hizo de cada plato una forma de proyectar Andalucía”, mientras Sanz envió “su pésame a la familia y compañeros”.

También tuvo palabras hacia él Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz; y sobre todo muchos de sus compañeros de profesión: Venta Lomopardo, Hermanos Garrido, Restaurante Albores, El Almacenito... Desde Jupe Jerez se ha pedido incluso “que los hermanos Ballesteros” sean nombrados “Hijos Predilectos de la ciudad”.

Horeca, a través de su presidente Antonio de María, también se quiso sumar a las condolencias por su fallecimiento, agradeciéndole “esa sonrisa permanente con la que nos obsequiabas a todos los que disfrutamos de vuestra cocina al recibirnos en tu casa, La Venta Esteban”.

No faltó el comunicado oficial de Hostelería Jerez. “Pepe será siempre recordado como un auténtico referente. Un profesional hostelero que trabajó día tras día en busca de la máxima excelencia y que ha ayudado enormemente a colocar a Jerez en el mapa gastronómico nacional. Le estaremos eternamente agradecidos. Enviamos desde estas líneas nuestras condolencias a familiares y amigos de Pepe, muy especialmente a sus hermanos, quienes han compartido décadas de actividad laboral junto a él”.

El mundo del deporte no fue ajeno, el Xerez CD, por ejemplo, guardó un minuto de silencio antes de su partido en Almería, mientras que otros clubes como Jerez Industrial, AD Nueva Jarilla o Sherry Atlético también mostraron su pesar. Un poco más lejos de Jerez, el campeón del mundo Dani Pedrosa, también envió sus condolencias a la familia, un pésame que fue extensivo a todos los integrantes del Mundial de MotoGP.

Entre las reacciones destacó la que le dedicó Pepe El Marismeño, muy afectado por su repentino fallecimiento. “Estoy muy enfadado contigo Pepe, te has ido muy pronto, no es justo, un tío que se ha cuidado, un tío con mucho aje y con un aura especial. Desde hace 40 años, nunca fui a Jerez sin pasar a saludarte. Iré a despedirme de ti, qué lástima estoy tela de jodido, vuela alto amigo”.