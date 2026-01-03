María José García-Pelayo confía en la transición democrática en Venezuela

"Con atención y cautela", el Partido Popular de Jerez sigue "todas las noticias que están llegando desde primera hora de la mañana desde Venezuela". La presidenta local y alcaldesa, María José García-Pelayo, ha mostrado su "total apoyo a la gran comunidad venezolana residente en Jerez en estos momentos de incertidumbre pero, también, de esperanza para todo el país".

Los populares han señalado que "en las últimas elecciones presidenciales, Nicolás Maduro secuestró las urnas y a todo su pueblo impidiendo el legítimo y elegido gobierno de Edmundo González y María Corina Machado. Una situación de Maduro que sólo ha reportado a este país más represión, hambre y éxodo".

“Jerez está con los venezolanos que reclaman libertad y futuro”, ha señalado María José García-Pelayo, quien ha mostrado su confianza en "una transición democrática que ponga fin a tantos años de dictadura de Maduro y Chávez".

Desde el PP de Jerez sostienen que "Venezuela merece un futuro democrático y en paz en el que se respeten los derechos de un pueblo que clama libertad y democracia y que ya lo demostró en las últimas elecciones presidenciales".

Por último, García-Pelayo vuelve a mostrar el aliento "no sólo del PP sino de toda la ciudad a la comunidad venezolana tan presente en la vida diaria de Jerez, a quienes vuelve a dar su mano para reclamar la libertad y la democracia que merece Venezuela".